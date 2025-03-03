إيلاف من لندن: علقت ثانية بين الرئيس الأميركي والرئيس الأوكراني، وهذه المرة عبر الفضاء الالكتروني، وهاجم ترامب كلاما لزيلينسكي في منشور كتبه على منصته TruthSocial.

وقال ترامب:"أميركا لن تتسامح مع هذا لفترة أطول"، واضاف بأن الزعيم الأوكراني أدلى "بأسوأ تصريح يمكن أن يُقال" عندما قال إن نهاية الحرب مع روسيا "بعيدة جدًا جدًا".

وأضاف ترامب "هذا ما كنت أقوله، هذا الرجل لا يريد أن يكون هناك سلام طالما أنه يحظى بدعم أميركا".

موقف زيلينسكي

وكان زيلينسكي، كتب على منصة X الآتي:

تقاتل أوكرانيا من أجل الحياة الطبيعية والآمنة التي تستحقها، من أجل سلام عادل وموثوق. نريد أن تنتهي هذه الحرب. لكن روسيا لا تفعل ذلك، وتواصل إرهابها الجوي: على مدار الأسبوع الماضي، تم إطلاق أكثر من 1050 طائرة بدون طيار هجومية، ونحو 1300 قنبلة جوية، وأكثر من 20 صاروخًا على أوكرانيا لتدمير المدن وقتل الناس.

وأضاف: أولئك الذين يسعون إلى المفاوضات لا يضربون المدنيين عمدًا بالصواريخ الباليستية. ولإجبار روسيا على وقف هجماتها، فإننا في حاجة إلى قوة جماعية أكبر من العالم.

وخلص الرئيس الأوكراني إلى القول: إن تعزيز دفاعاتنا الجوية، ودعم جيشنا، وضمان ضمانات أمنية فعّالة تجعل عودة العدوان الروسي مستحيلة ــ هذا هو ما يتعين علينا أن نركز عليه. ولابد أن تسود العدالة. ونحن نؤمن بقوة الوحدة، وسوف نتمكن بكل تأكيد من استعادة السلام الدائم.