إيلاف من لندن: وقع الرئيس البولندي السابق ليخ فاونسا على رسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعبر فيها عن "رعبه ونفوره" من مشاجرته مع فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض الأسبوع الماضي.

وكتب بطل الديمقراطية البولندي وعشرات السجناء السياسيين السابقين الآخرين في بولندا رسالة إلى الرئيس ترامب، أخبروه فيها أن معاملته لرئيس أوكرانيا في المكتب البيضاوي الأسبوع الماضي ملأتهم "بالرعب والاشمئزاز".

وحسب ما نقلته صحيفة (لوس أنجليس تايمز) الأميركية، قال فاونسا، الذي شغل منصب الرئيس بعد فترة وجيزة من تبني بولندا للديمقراطية، والآخرون لترامب إنهم وجدوا أنه من المسيء أن يتوقع من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إظهار الاحترام والامتنان للمساعدة المادية التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا بينما تدافع عن نفسها ضد غزو روسيا.

الجنود الابطال

وقالوا في الرسالة: "الامتنان يرجع إلى الجنود الأوكرانيين الأبطال الذين سفكوا الدماء دفاعًا عن قيم العالم الحر. إنهم هم الذين ماتوا على الخطوط الأمامية".

وطالبوا البيت الأبيض زيلينسكي بإظهار المزيد من الانفتاح على التنازلات المحتملة من أجل إنهاء القتال، لكن زيلينسكي كان مقاومًا، قائلاً يوم الاثنين إن أي صفقة مع روسيا لا تزال "بعيدة جدًا جدًا"، بينما يسعى إلى ضمانات أمنية أكبر من واشنطن.

ونشر فاونسا الرسالة على موقع فيسبوك يوم الاثنين مع صورة له مع ترامب. وقد وقع عليها هو و38 ناشطا ديمقراطيا سابقا آخرين سجنهم النظام الشيوعي البولندي المدعوم من موسكو قبل عام 1989. ومن بين الموقعين الآخرين آدم ميشنيك، وبوغدان ليز، وسيفيرين بلومشتاين، وفلاديسلاف فراسينيوك.

شعور بالرعب

وقالت الرسالة: "لقد شعرنا بالرعب أيضا من حقيقة أن الجو في المكتب البيضاوي أثناء هذه المحادثة ذكرنا بالجو الذي نتذكره جيدا من الاستجوابات التي أجرتها أجهزة الأمن ومن قاعات المحاكم الشيوعية".

وتابعت: "كما أوضح لنا المدعون العامون والقضاة، بتكليف من الشرطة السياسية الشيوعية القوية، أنهم كانوا يملكون كل الأوراق في أيديهم، ولم يكن لدينا أي أوراق. وطالبونا بوقف أنشطتنا، بحجة أن الآلاف من الأبرياء كانوا يعانون بسببنا. لقد حرمونا من الحرية والحقوق المدنية لأننا لم نوافق على التعاون مع السلطات ولم نظهر لهم الامتنان. "لقد صدمنا من معاملتك للرئيس فولوديمير زيلينسكي بطريقة مماثلة".

يشار إلى أنه بدءًا من عام 1980، قاد فاونسا حركة التضامن المؤيدة للديمقراطية في بولندا والتي أدت بعد تسع سنوات إلى الإطاحة السلمية بالشيوعية من بولندا وألهمت دولًا أخرى للتخلص من هيمنة موسكو.

وفي عام 1983، حصل فاونسا على جائزة نوبل للسلام. شغل منصب أول رئيس منتخب شعبيًا لبولندا الديمقراطية من عام 1990 إلى عام 1995.