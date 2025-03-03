إيلاف من لندن: قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن الهجمات المستمرة تُظهر أن بوتين لا يريد أن تنتهي الحرب. يأتي ذلك بعد أن كرر امتنانه للدعم الأميركي بعد اجتماع ترامب المتفجر.

ونشر زيلينسكي مقطع فيديو عن (الإرهاب الجوي) يظهر الأضرار التي أحدثتها الهجمات الروسية على أوكرانيا في الأيام القليلة الماضية - قائلاً إنها تُظهر أن فلاديمير بوتن لا يريد أن تنتهي الحرب.

ويقول إن أوكرانيا تقاتل من أجل "الحياة الطبيعية والآمنة التي تستحقها" و "من أجل السلام العادل والموثوق".

ويضيف زيلينسكي: "أولئك الذين يريدون المفاوضات لا يضربون الناس عمدًا بالصواريخ الباليستية".

وتابع: نريد أن تنتهي هذه الحرب. ولكن روسيا لا تفعل ذلك، وتستمر في إرهابها الجوي: فخلال الأسبوع الماضي، تم إطلاق أكثر من 1050 طائرة هجومية بدون طيار، ونحو 1300 قنبلة جوية، وأكثر من 20 صاروخاً على أوكرانيا لتدمير المدن وقتل الناس.

وقال الرئيس الأوكراني إن أولئك الذين يسعون إلى التفاوض لا يضربون المدنيين عمداً بالصواريخ الباليستية. ولإجبار روسيا على وقف هجماتها، نحتاج إلى قوة جماعية أكبر من العالم.

إن تعزيز دفاعاتنا الجوية، ودعم جيشنا، وضمان ضمانات أمنية فعّالة من شأنها أن تجعل عودة العدوان الروسي مستحيلة ــ هذا هو ما يجب أن نركز عليه. يجب أن تسود العدالة. ونحن نؤمن بقوة الوحدة، وسوف نستعيد بالتأكيد السلام الدائم.