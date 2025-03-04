إيلاف من الرباط:عبر الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز عن تعازيه الحارة لعائلة الوزير محمد بن عيسى،عمدة أصيلة وأمين عام منتدى اصيلة،الذي وافته المنية مساء يوم الجمعة الماضي.

جاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه الأمير فيصل بن سلمان مع أرملة الراحل وأفراد من عائلته ، حسب ما ذكر مقرب من عائلة الراحل .

والأمير فيصل بن سلمان فيصل بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود هو مستشار خاص لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمرتبة وزير منذ 12 ديسمبر 2023.

ويرأس الأمير فيصل بن سلمان أيضا مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز، كما يرأس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية.

وسبق للأمير فيصل بن سلمان أن شغل منصب أمير منطقة المدينة المنورة منذ 2013 حتى 2023.

يذكر أن الأمير فيصل كانت تربطه بالراحل بن عيسى علاقة وطيدة وطيبة،وكان دائم التردد على أصيلة برفقة عائلته كلما حل بالمغرب.

تجدر الاشارة إلى أن الأمير فيصل بن سلمان قرر حينما كان رئيسا لمجلس ادارة الشركة السعودية للابحاث والتسويق تنظيم ندوة مشتركة في أصيلة بين الشركة السعودية ومنتدى أصيلة صيف 2008 حول الصحافة والإعلام بمناسبة مرور 30 سنة على صدور جريدة "الشرق الأوسط"(عام1978) ، وهي نفس السنة التي انطلقت فيها فعاليات موسم اصيلة الثقافي الدولي الاول .

وعرف الافتتاح الرسمي لموسم أصيلة (2008 )حضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي ألقى كلمة افتتاحية ، وعرف أيضا حضور شخصيات حكومية وسياسية وثقافية وفنية من المغرب والمشرق وباقي أنحاء العالم .