إيلاف من واشنطن: أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفات الأربعاء أن إدارة ترامب منحت إعفاءً لمدة شهر من الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك لشركات صناعة السيارات.

وقالت ليفات وهي تقرأ بيانا من الرئيس ترامب: "تحدثنا مع تجار السيارات الثلاثة الكبار. سنمنح إعفاء لمدة شهر واحد لأي سيارات قادمة من خلال اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا USMCA".

وأوضحت أن "الرسوم الجمركية المتبادلة ستظل سارية المفعول في الثاني من نيسان (أبريل)، ولكن بناء على طلب الشركات المرتبطة بـ USMCA، يمنحها الرئيس إعفاءً لمدة شهر واحد، حتى لا تتعرض لضرر اقتصادي".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفات إن تأجيل فرض الرسوم الجمركية جاء بعد محادثات مع شركات السيارات الثلاث الكبرى. ويأتي الإعفاء، الذي ينطبق على شركة فورد موتور، وجنرال موتورز، وستيلانتس إن في، في أعقاب اجتماع عقده ترامب مع المسؤولين التنفيذيين في شركات صناعة السيارات.

فرضت إدارة ترامب، الثلاثاء، تعريفات جمركية شاملة بنسبة 25% على كندا والمكسيك بعد فشلهما في الاستجابة لإنذاره النهائي الذي طالب فيه بإجراء إصلاحات لمكافحة أزمة الفنتانيل.

وتتطلع الدولتان إلى فرض رسوم جمركية انتقامية. وكشف ترامب أيضًا أنه تحدث مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وكشف ترامب على موقع Truth Social: "بالنسبة لأي شخص مهتم، لقد أخبرت أيضًا حاكم كندا جاستن ترودو أنه كان السبب الرئيسي في المشاكل التي لدينا معهم بسبب سياساته الحدودية الضعيفة، والتي سمحت لكميات هائلة من الفنتانيل والمهاجرين غير الشرعيين بالتدفق إلى الولايات المتحدة".