إيلاف من واشنطن: أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب نشر رسالة غير متوقعة حول أسعار البيض مع استمرار ارتفاعها في جميع أنحاء الولايات المتحدة وتزايد المخاوف من الركود الاقتصادي الشامل على خلفية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الدول الكبرى.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، نشر الرئيس رابطًا لمقال بعنوان "اخرسوا بشأن أسعار البيض - ترامب يوفر للمستهلكين ملايين الدولارات"، كتبه الناشط اليميني تشارلي كيرك، على موقع Truth Social .

في المقال، رد كيرك على تكاليف البيض، التي ارتفعت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة مع ارتفاع التضخم وتفاقم تفشي إنفلونزا الطيور .

وفي صدى لنقطة نقاش حديثة من البيت الأبيض لترامب، ألقى كيرك اللوم بالكامل على الرئيس السابق جو بايدن ، مدعيًا أيضًا أنه - حتى لو لم تكن هناك نهاية سريعة في الأفق لمشكلة البقالة - فإن ترامب يركز على توفير أموال الأمريكيين في أماكن أخرى.

كان خفض أسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع أحد أهم وعود حملة ترامب الانتخابية لعام 2024. وقد تعهد في آب (أغسطس) الماضي بأنه "سيخفض الأسعار فورًا، بدءًا من اليوم الأول" في حال انتخابه.

وعود ترامب.. أين؟

بعد أن أدى ترامب اليمين الدستورية واستمر الاقتصاد في مواجهة التحديات، غيّر البيت الأبيض موقفه واعترف بأن الرئيس لديه سيطرة محدودة على بعض مصادر التضخم - وكان الارتفاع الأخير فيه بسبب عوامل مثل جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.

خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض في أواخر كانون الثاني (يناير)، ناقشت السكرتيرة الصحفية كارولين ليفيت تكلفة منتجات الدواجن وألقت باللوم على بايدن في ارتفاع الأسعار في "كل شيء" في جميع أنحاء البلاد.

كما حوّل ترامب اللوم، إذ صرّح لمذيع قناة فوكس نيوز، شون هانيتي، في شباط (فبراير)، وفقًا لصحيفة هافينغتون بوست ، بأنه على الرغم من "عودة التضخم"، إلا أنه ليس مسؤولًا عنه. وأضاف: "أنا هنا لأسبوعين ونصف فقط... لا علاقة لي بالأمر".

قالت إيميلي ميتز، رئيسة مجلس إدارة مجلس البيض الأمريكي والمديرة التنفيذية له، لشبكة CNN في وقت سابق ، إن الناس يجب أن يتوقعوا استمرار ارتفاع أسعار علبة البيض حتى يتم التخلص من فيروس إنفلونزا الطيور.

لا حلول قريباً لأزمة أسعار البيض

قالت ميتز لموقع "ذا ناشونال إنترناشونال" عن نقص البيض: "لا أقصد أن أكون سبباً في الأخبار السيئة، لكننا نعاني من هذا لفترة من الوقت. للأسف، سيستمر هذا النقص الشديد في إمدادات البيض".

وأشارت دائرة تفتيش صحة الحيوان والنبات ، وهي جزء من وزارة الزراعة، على موقعها الإلكتروني إلى أنه "لا يوجد علاج" لإنفلونزا الطيور وأن الطريقة الوحيدة "لإيقاف المرض هي إخلاء جميع الدواجن المصابة والمعرضة للخطر" - وهي العملية التي بدأتها إدارة بايدن قبل مغادرته منصبه.

أسعار البيض ليست سوى جزء صغير من المخاوف الاقتصادية التي تهيمن على الحوار العالمي في الوقت الحالي، حيث يفرض ترامب أيضًا تعريفات جمركية كبيرة على الواردات الدولية، وهو ما يتوقع خبراء الاقتصاد أن يتسبب في ارتفاع آخر في التضخم.

في ظل خطط ترامب المتقلبة بشأن التعريفات الجمركية الدولية - والتدابير الانتقامية التي اتخذتها دول أخرى ضد الولايات المتحدة - أثبت سوق الأسهم عدم استقراره وأثار المخاوف من ركود وشيك.

أغلق مؤشر داو جونز منخفضًا بمقدار 890 نقطة يوم الاثنين 10 مارس، بينما شهد مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك خسائر فادحة، وفقًا لشبكة CNN . بل إن مؤشر ناسداك سجل أكبر انخفاض يومي له منذ سبتمبر 2022، وفقًا للشبكة.

قال وزير الخزانة السابق لاري سامرز لشبكة CNN يوم الاثنين: "كنتُ سأقول قبل شهرين إن الركود الاقتصادي هذا العام مستبعدٌ للغاية. أما الآن، فالأمر ليس على الأرجح مناصفةً، بل يقترب من ذلك". وأضاف: "هناك سببٌ رئيسيٌّ واحد: سياساتٌ اقتصاديةٌ تأتي بنتائج عكسيةٍ تمامًا".