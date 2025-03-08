إيلاف من بغداد: يدخل العراق مرحلة صعبة بدءًا من اليوم مع توقف استيراد الغاز الإيراني اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ما يهدد بانخفاض حاد في ساعات التجهيز وسط توقعات بصيف شديد الحرارة. فكيف ستواجه بغداد هذه الأزمة؟



أميركا ترحب

أشادت واشنطن بقرار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التزام العقوبات الأميركية ضد إيران، معتبرة ذلك خطوة نحو استقلال العراق في مجال الطاقة. لكن المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس شددت على ضرورة إيجاد بدائل سريعة لإنهاء الاعتماد على الغاز الإيراني.



العراق بلا بدائل

من جهته، أكد عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان سعدون اللامي أن العراق لا يمتلك خيارات حالية لتعويض الغاز الإيراني، محذرًا من أن الانقطاع سيؤدي إلى تراجع حاد في ساعات التغذية الكهربائية، ما قد يُنذر بصيف قاسٍ على المواطنين.