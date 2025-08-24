عندما اقترضت بيج لويز ويليامز مبلغ 20 ألف جنيه إسترليني (27 ألف دولار أمريكي) من جدتها لافتتاح صالون تجميل، كانت تملك طموحات كبيرة رغم عدم وجود خطة عمل واضحة.

كانت قد غادرت المدرسة دون الحصول على مؤهلات، واستقالت مؤخراً من عملها في قسم التجميل لدى متجر ماك لتبدأ مسيرتها كخبيرة تجميل مستقلة.

بعد مرور عشر سنوات نمت إمبراطورية التجميل الخاصة بها "بي. لويز" لتصبح علامة تجارية معروفة، محبوبة من الملايين حول العالم، مع توقعات بتحقيق إيرادات تصل إلى 138 مليون جنيه إسترليني (186 مليون دولار أمريكي) هذا العام.

قالت رائدة الأعمال البالغة من العمر 32 عاماً، بيج ويليامز، والتي نشأت في أحد المجمعات السكنية التابعة للمجلس المحلي في درويلسدن بمنطقة تامسايد في مانشستر الكبرى: "أتمنى أن يدرك كل من يدخل عالمي أن لا شيء مستحيل، وخلفيتك لا تُحدد من أنت".

بدأت بيج العمل في مجال التجميل بعد أن تركت الجامعة، حيث كانت تدرس لتصبح أخصائية اجتماعية للأطفال.

واستلهمت أسلوبها من مكياج الدراج، وطورت بصمتها الخاصة في عالم التجميل، ما جذب إليها قاعدة عملاء مخلصة ومتزايدة باستمرار.

في ذلك الوقت، طلبت من جدتها، التي كانت عاملة نظافة بدوام جزئي، قرضاً لافتتاح صالونها الخاص في بريستويتش.

ولحسن حظ بيج، وافقت جدتها، مؤمنةً بعزيمة حفيدتها على النجاح، ومُستثمرة بكل معنى الكلمة في تحقيق حلمها.

كانت لدى بيج آمال كبيرة عندما افتتحت أكاديمية بي. لويز للمكياج في عام 2014، إلا أن الأمور لم تتطور كما كانت تأمل.

قالت بيج: "الحضور اقتصر على زبائننا الدائمين فقط. كنت أتوقع نجاحاً باهراً، لكن الأمور لم تجرِ كما أردت".

مع تراجع مشروعها، اضطرت بيج لبيع سيارتها، لكنها رفضت الاستسلام.

قالت: "كنت أذهب يومياً، وكنت أدرك ضرورة دفع الإيجار، وكان لدي جدتي التي لا يمكنها تحمل خسارة التمويل الذي قدمته لي".

وأضافت: "لم يكن من المعقول أن تفقد منزلها بسبب سعيي لتحقيق حلمي".

قضت بيج سنواتها الأولى ترعى إخوتها الصغار، بينما كانت والدتها تعمل لتأمين لقمة العيش.

وكان لذلك أثر كبير في تغذية شغفها وطموحها.

قالت: "أؤمن أن نشأتي علمتني أنه إذا قررت تحقيق شيء، فلا شيء مستحيل".

"كانت والدتي تبلغ من العمر 15 عاماً عندما أنجبتني، وأثبتت لي مراراً أن الكثيرين شككوا فيها وقالوا إنها لن تنجح أبداً."

"كانت ترغب في أن تصبح ممرضة. حصلت على شهادتها وأثبتت لي أنه رغم وجود خمسة أطفال، يمكنني أن أكون أي شخص أريد أن أكونه".

للحفاظ على استمرارية العمل، بدأت بيج بتقديم دروس مكياج في الصالون قبل أن تُقدم دورات عبر الإنترنت لعملاء من خارج البلاد.

قالت: "لم يكن البث المباشر معروفاً قبل عشر سنوات. كنا نبث مباشرةً لآلاف الأشخاص".

"كنت أطلب فقط 10 جنيهات إسترلينية (14 دولاراً أمريكياً) مقابل هذه الدورات، لكننا كنا نقدمها بشكل جماعي، وكان لدينا هاشتاج مثل #بينز_فور_لايف لأننا جميعاً كنا نعيش على الحد الأدنى.

"ما زلتُ أرى هاشتاج #بينز_فور_لايف في تعليقاتي".

كانت خطوتها التجارية التالية هي تطوير المنتجات.

لاحظت بيج وجود فجوة في السوق بعد توقف إنتاج منتج كانت تحبه.

صُنِّف منتجها، المعروف الآن باسم "رومر بيس"، كأفضل قاعدة ظلال عيون في السوق من قناة "نيكي توريوترالز" على يوتيوب، وكانت هذه نقطة تحول في مسيرتها.

مساعدة تيك توك

لعب تيك توك أيضاً دوراً أساسياً في توسع شركتها.

قالت: "في يوم من الأيام، خطر لي فجأة أن أبدأ نشاطي التجاري عبر تيك توك".

وأضافت "لم أكن أتوقع أن يكون الأمر بهذه الروعة، مما ساعدني في تمويل ما لدينا اليوم.

"بدأنا نبيع المنتجات بشكل هائل ولم نتمكن من الاحتفاظ بأي شيء في المخزون".

حطمت بايج الرقم القياسي البريطاني لأعلى إيرادات حققتها علامة تجارية بريطانية على متجر تيك توك، بعد أن حققت أكثر من 1.5 مليون جنيه إسترليني في 12 ساعة فقط في أغسطس/آب 2024.

مع توسّع خط مستحضرات التجميل الخاص بها، انتقلت العلامة التجارية إلى مستودع تبلغ مساحته 2,400 كيلومتراً مربعاً في ميدلتون. وبعد ذلك، توسعت أكثر لتنتقل إلى مستودع أكبر بمساحة حوالي 11 كيلومتراً مربعاً في ستوكبورت، حيث تضم الآن متجراً ومقهى يجذب الزوّار.

في العام المالي الماضي، سجلت علامة "بي. لويز" التي تمتلكها بيج إيرادات بلغت 71 مليون جنيه إسترليني.

في شهر أكتوبر/تشرين الأول، تستعد بيج لافتتاح أول متجر تجزئة لها في "ترافورد بالاتسو" الواقع ضمن "ترافورد سنتر".

قالت: "عمل معي الكثير من الأشخاص الذين لم يجدوا من قبل مكاناً يمكنهم فيه التعبير عن ذاتهم بحرية، حيث يُرحب بهم حتى لو جاؤوا مرتدين تنورة منتفخة وأجنحة، فقط ليكونوا على طبيعتهم بالكامل".

وتضيف "أدرك أنني لست الشخص المفضل لدى الجميع، لكنني أواصل الظهور كل يوم من أجل السعي وراء أحلامي والدفاع عما أؤمن به".