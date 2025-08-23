إيلاف من القاهرة: تستعد مصر لإطلاق القطار السريع الذي يحقق المعادلة الصعبة.. ساعتان من العين السخنة شرقاً للإسكندرية غرباً، بسرعة 250 كم وتجربة استثنائية للسفر، وعربات بطابقين في القطار الإقليمي لأول مرة.

وكانت القاهرة صاحبة أول مترو أنفاق بالمفهوم العصري في تاريخ المنطقة العربية، وقارة أفريقيا، حيث تم تدشينه عام 1987، أي قبل 38 عاماً، والآن تقترب من مصر من اطلاق القطار السريع والقطار فائق السرعة الذي يقطع البلاد من شرقها إلى غربها في ساعتين وبسرعة تصل إلى 250 كم في الساعة.

ووفقاً لتقارير رسمية تقترب مصر من تشغيل شبكة القطارات السريعة، والتي تضم قطارات فائقة السرعة، سرعتها 250 كم، ومن المقرر أن يتم تشغيل 3 أنواع من القطارات على الشبكة منها قطار فائق السرعة، وقطار إقليمي يسير بسرعة 160 كم ، وقاطرة بضائع يسير بسرعة 120 كم.

وكل قطار في الشبكة له مهمة خاصة، حيث سيتم تشغيل الـ 3 أنواع بداية من العام القادم على الخط الأول للقطار السريع من العين السخنة لمرسى مطروح مرورا بالإسكندرية والعلمين والعاصمة الإدارية و6 أكتوبر وغيرها، بطول 675 كم تقريبا، وعدد محطاته تبلغ 21 محطة ويضم مركزاً للتحكم والسيطرة حيث سيعمل به 15 قطار سريع ، و 34 قطار إقليمي ، و14 قاطرة بضائع.

التصنيع في سيمنز الألمانية

واستلمت مصر أحد القطارات السريعة والذى تم تصنيعه في ألمانيا، بمصانع شركة سيمينز العالمية، وموجود حاليا بورش القطار بالعاصمة الإدارية، ويسمى قطار DESIRO الإقليمي هو أحد النماذج المتطورة في منظومة النقل الذكي المستدام ، وهو قطار إقليمي فائق السرعة تصل إلى 160 كم/الساعة، ويضم عربات طرفية بطابق واحد، وعربات وسطية بطابقين لأول مرة في مصر، والتصميم يُراعي متطلبات كبار السن وذوي الهمم، وأنظمة أمان متقدمة ومواصفات فنية عالمية.

وهذا القطار يأتي كجزء من رؤية طموحة لتعزيز الربط الإقليمي بين المحافظات، تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، وتقديم تجربة سفر آمنة، سريعة، ومريحة للجميع من مواطنين ومقيمين، وزائرين.

السرعة 250 كم في الساعة

أما القطار فائق السرعة، تبلغ سرعته 250 كم / الساعة، حيث أكدت الهيئة القومية للأنفاق أنه سيتم تشغيل أحد أحدث أنواع القطارات المصممة لتقديم تجربة سفر استثنائية تتميز بالسرعة، والراحة، وكفاءة التشغيل الصديقة للبيئة.

وأضافت هيئة الأنفاق أن الأزمنة المتوقعة للرحلات والتي ستُعيد تشكيل مفهوم التنقل داخل مصر، ستكون "من العين السخنة إلى الإسكندرية ساعتين و10 دقائق، و من العاصمة الإدارية الجديدة إلى مرسى مطروح ساعتين و50 دقيقة، ومن الإسكندرية إلى مرسى مطروح ساعة و50 دقيقة.

وتعد القاطرة VECTRON، أحد أعمدة مشروع القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذه حاليا في مصر، وتخضع القاطرة حاليًا تجارب التشغيل الدقيقة داخل مصانع Siemens العالمية داخل ألمانيا استعدادا لشحنه لمصر، حيث أكدت الهيئة القومية للأنفاق أن الشكل الألماني، والقوة المصرية، والرؤية 2030، تتجمع في قاطرة VECTRON الذكي ويعيد تعريف مفاهيم الكفاءة والاستدامة.

وأوضحت الهيئة أن سرعة VECTRON التشغيلية 120 كم/ساعة، وهو مخصص لنقل البضائع بكفاءة عالية، ومزود بأنظمة قيادة وتحكم متطورة، ومتوافق مع أهداف مصر البيئية وخطة التحول الأخضر.

3 خطوط والإجمالي 2000 كم و 60 محطة

وشبكة القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذها تتكون من 3 خطوط بإجمالى 2000 كم وعدد 60 محطة بإجمالي عدد 2 ورشة رئيسية وعدد 5 نقط للصيانة ويبلغ أسطول هذه الشبكة عدد 41 قطار سريع و94 قطار إقليمى وعدد 41 قاطرة بضائع

و يبلغ طول الخط الأول (السخنة – العلمين – مطروح) 660 كم ويشتمل على عدد 21 محطة ( 13 محطة قطار سريع ، و 8 محطة أقليمية) بالاضافة الى عدد 1 مركزاً للتحكم والسيطرة.

الشبكة تغطي مصر بأكلمها

الشبكة ستغطي أنحاء مصر بالكامل بجانب كونها شرايين تنمية فستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية، وكذلك خدمة المناطق السياحية ( الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية في مصر، مثل خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر ) وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر و خدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة او مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات.

ربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط

وكذلك خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير) وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة ( الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي – مستقبل مصر - ... ) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير

بالإضافة الى الربط بين المناطق السياحية ( سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر – السياحة الثقافية فى كل من أهرامات الجيزة ) بما يتيح تنوع البرامج السياحية فى الرحلة السياحية الواحدة كما ستساهم هذه الشبكة في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط و الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجستية.

وكذلك خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئى كما توفر خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع الثلاثة الآلاف من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة