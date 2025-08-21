إيلاف من سان فرانسيسكو: في صيف 2025، لم تكن العطلات في إيطاليا مجرد رحلة استجمام، بل تحولت إلى فاشلة مع تعرض بيانات آلاف الضيوف للخطر. خلال شهري يونيو ويوليو، شنت مجموعة تحمل اسم "mydocs" هجومًا إلكترونيًا على أنظمة الحجز في عشرة فنادق راقية في مدن مثل البندقية وترييستي وجزيرة كابري. السلطات الإيطالية، منها وكالة التحول الرقمي (AGID، أكّدت أن البيانات المسروقة تشمل صورًا عالية الجودة لجوازات السفر وبطاقات الهوية، ويُقدَّر عددها بين 70 و100 ألف وثيقة.

في أحد الفنادق الفاخرة في ترييستي، يُقال أن الهجوم أثّر على نحو 17 ألف وثيقة، بينما في أحد فنادق البندقية المرموقة استُولى على حوالي 38 ألف وثيقة. الأسعار المعروضة لتلك الوثائق عبر المنتديات المظلمة تراوحت بين 800 إلى 10 آلاف يورو لكل مجموعة، مع وجوه الضيوف مغبشة إلى حد ما.

القلق هنا ليس فقط رقميًا، بل شخصي أيضًا، الوثائق المسروقة يمكن استخدامها لتزوير هويات، وفتح حسابات بنكية، أو تنفيذ هجمات احتيال تواجه الضحايا بتبعات قانونية واقتصادية ثقيلة. والمسألة لا تستهدف السياح فحسب، بل جميع من وثّق هويته في فنادق مشابهة.

وكجزء من الإجراءات القانونية، بدأت شرطة البريد الإيطالية تحقيقاتها، وطالبت الفنادق بسرعة التصريح بالاختراق لحماية الضيوف واتخاذ الإجراءات الضرورية بما في ذلك إشعار الضحايا. الخبر ظهر على نطاق واسع في تقارير مثل TechRadar وMalwarebytes وCybernews و The Record، ما يضع سقفًا عاليًا لمستوى التغطية الإعلامية لهذا الحادث.

تذكر:

- لا تُسلّم نسخة رقمية من هويتك إلا للضرورة القصوى.

- اسأل دائمًا عن طريقة تخزين الفندق أو الشركة لبياناتك.

- راقب بريدك الإلكتروني ورسائلك لأي إشعارات غريبة بعد السفر.

حماية نفسك تبدأ من وعيك… فهل أنت مستعد لرحلتك القادمة؟