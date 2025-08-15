إيلاف من بغداد: في خطوة تعزز مكانة العراق المالية على الساحة الدولية، أعلن مصرف الرافدين توقيع اتفاقية "شراكة مهنية"، مع شركة أميركية بمجال الاستشارات المالية والرقابة، تتضمن تقديم حزمة خدمات في إطار مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبيق أنظمة الامتثال بما يتماشى مع المعايير الدولية.

ووقّع مصرف الرافدين الاتفاق مع شركة K2 Integrity الأميركية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في الاستشارات المالية والتنظيمية. جرى التوقيع في العاصمة واشنطن، بناءً على قرار مجلس الوزراء العراقي رقم 23274 لعام 2023.

وقال مدير مصرف الرافدين، علي كريم حسين ظاهر الفتلاوي في تصريح نقلته السفارة العراقية في واشنطن، أنه "في خطوة استراتيجية جديدة تعكس تنامي مكانة العراق المالية على الساحة الدولية، شهد مقر سفارة جمهورية العراق في واشنطن مراسيم توقيع اتفاقية شراكة مهنية بين مصرف الرافدين وشركة K2 Integrity الأميركية، الرائدة عالمياً في مجال الاستشارات المالية والرقابية". وأضاف أن "الاتفاقية تتضمن تقديم حزمة شاملة من الخدمات تشمل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبيق أنظمة الامتثال بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتعزيز البنية الرقابية للمصارف العراقية"، لافتاً إلى أن "هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية الحكومة العراقية لبناء قطاع مالي قوي وشفاف قادر على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، وترسيخ موقع العراق كمركز مالي واعد في المنطقة". وبيّن، أن "هذه الشراكة تمثّل قفزة نوعية في مسار الإصلاح المصرفي"، مشيراً إلى أن "الاتفاقية ستسهم في تعزيز الثقة بالمصارف العراقية، وفتح آفاق أوسع للتعاون مع البنوك المراسلة حول العالم، بما يدعم أهداف الحكومة في بناء قطاع مالي قوي، شفاف، ومتوافق مع أفضل الممارسات الدولية".

ثقة دولية

تم توقيع الاتفاق في مقر السفارة العراقية بواشنطن، في أجواء رسمية تعكس ما وصفته السفارة بـ"الثقة الدولية المتزايدة بالإصلاحات المالية والمصرفية التي تنفذها الحكومة العراقية". واعتُبرت هذه الشراكة بمثابة "نقلة نوعية" في مسار الإصلاح المصرفي العراقي.

وأوضحت السفارة أن هذه الخطوة تُسهم في "تعزيز الثقة الدولية بالمصارف العراقية، وفتح آفاق أوسع للتعاون مع البنوك المراسلة حول العالم". وأكدت أن شركة K2 Integrity ستقدم بموجب الاتفاق خدمات رفيعة المستوى تشمل:



- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

- تنفيذ أنظمة الامتثال وفق المعايير الدولية

- تعزيز البنية التنظيمية للمصارف العراقية

توجه حكومي

الخطوة تأتي ضمن نهج الحكومة العراقية الهادف إلى "بناء قطاع مالي قوي وشفاف، يواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ويعزّز مكانة العراق كمركز مالي واعد في المنطقة".

وفي ختام السلسلة، عبّرت السفارة العراقية في واشنطن عن تطلعها إلى "تعزيز الشراكات وتطوير الدبلوماسية الاقتصادية مع الشركاء في الولايات المتحدة"، بما يفتح الباب أمام مزيد من التعاون في القطاعات المالية والاستثمارية.