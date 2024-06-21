مع اقتراب النظام الإيراني من انتخاباته الرئاسية المبكرة بعد وفاة إبراهيم رئيسي، تشير وسائل الإعلام والمسؤولون الإيرانيون إلى السباق الانتخابي على أنه "عرض"، و"كوميديا ​​ارتجالية"، و"عارضة أزياء"، ومصطلحات مماثلة.

وبعيداً عن الشعب، الذي أوضح منذ فترة طويلة موقفه من هذه العروض العبثية، داخل النظام نفسه، لم يتبق سوى القليل من الحماس لمشاهدة عرض الدمى "المبكر" والمفروض قسراً.

في 9 حزيران (يونيو)، كتبت صحيفة "همديلي" التي تديرها الدولة: "يبدو أنه ليس لدينا خيار سوى مشاهدة العرض القسري لـ"المطالبين بالخدمة" وهم يشقلبون! مصممو المسرح الذين ارتدوا مرارًا وتكرارًا رداء الإدارة الوطنية الضخم على مدى العقود الماضية، ولأسباب نعرفها جميعًا، غطوه على أجسادهم الضعيفة... الساسة غير المتعلمين الذين، باسم الخدمة والوطن، لقد أمتعوا الناس بالوعود الكبرى، ولم يتركوا وراءهم سوى الخطب الفارغة والتبجح العقيم في ذاكرتهم".

وعلى الرغم من كل هذا، فإن النظر إلى تصريحات المرشحين الستة المتبقين في الإذاعة والتلفزيون ووسائل إعلام النظام في الأيام الأخيرة يستحق كل هذا العناء؛ خاصة أنه لا يكشف فقط عن الطبيعة السخيفة لهذا العرض، بل يسلط الضوء أيضًا على الوضع الحالي للنظام.

الميزة الرئيسية والمسلية لهذه الدراما هي أن الممثلين الستة يلعبون نفس الدور ويقولون نفس الشيء مع اختلافات بسيطة. فهم لا يعلنون ولاءهم للمرشد الأعلى للنظام علي خامنئي فحسب، بل يتفوقون أيضًا على بعضهم البعض في التزامهم بمواصلة مسار رئيسي وبرنامجه.

وقال رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، الذي تحدث في مقابلته التلفزيونية منذ فترة طويلة عن "الحكم الجديد": "من الضروريات التي شعرت بها عندما أتيت إلى هنا وأضع الراحة جانباً هو تنفيذ برنامج رئيسي”.

وأكد علي رضا زاكاني، رئيس بلدية طهران الحالي، في برنامجه الترويجي، أن “علينا جميعا واجبات ثقيلة لمواصلة طريق الشهيد رئيسي”.

وقال أمير حسين قاضي زاده هاشمي، وهو مرشح آخر للانتخابات الرئاسية للنظام: “أعتبر نفسي مسؤولاً عن مواصلة طريق الشهيد رئيسي. كانت لدى حكومة آية الله رئيسي مهام غير منتهية... لقد غيّر رئيسي المسار والنهج... لا ينبغي أن تترك مُثُل رئيسي دون تحقيق".

وبإعلانه ولاءه لمسار وبرنامج خامنئي ورئيسي، تحدث مسعود بيزشكيان بشكل أكثر وضوحاً من المنافسين الآخرين وقال: "ليس من المفترض أن نكتب برامج جديدة، ليس من المفترض أن ننفذ سياسات جديدة في البلاد، فالسياسات الصادرة عن المرشد الأعلى واضحة وخطط التنمية موجودة. ويجب على كل حكومة قادمة أن تنفذ البرامج القائمة". وبهذه الصراحة، لم يوضح موقفه فحسب، بل أوضح أيضًا خريطة الطريق للممثلين الخمسة الآخرين في هذا العرض.

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ولعب كبير المفاوضين النوويين السابق سعيد جليلي بورقة أعلى من منافسيه، وقال إنه و"حكومة الظل" التابعة له كانا يديران حكومة رئيسي على مدى السنوات الثلاث الماضية. وقال إن في “حكومة الظل” هذه “عشرات فرق العمل المتخصصة… ومديرين وخبراء يتجاوز عددهم الألف". وإلى جانب تفعيل هذا المقر السريع ومنخفض التكلفة والمجتهد، سافرت إلى أجزاء مختلفة من البلاد أكثر من 140 مرة.

مما لا شك فيه، إذا كان المقصود من "مواصلة طريق" رئيسي، فإن مصطفى بور محمدي، الجلاد سيئ السمعة والمسؤول عن وفاة آلاف السجناء السياسيين والمتظاهرين وغيرهم من الإيرانيين الذين يريدون العيش في حرية وكرامة، ليس له منافس.

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وفي 11 حزيران (يونيو)، ذكرت وكالة مهر للأنباء أن بور محمدي ظهر "بوضعية فنية" في فيلمه الترويجي. كلما اقترب النظام من الانتخابات، كلما بدا أكثر وضوحا أنه عالق في مواصلة سياساته الفاشلة، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى مزيد من المواجهات مع الشعب.

في النهاية، سيقول الشعب الإيراني كلمته الأخيرة في المظاهرات الضخمة المزمع عقدها في 29 حزيران (يونيو) في برلين، حيث ستشارك الجالية الإيرانية ومجموعة كبيرة من الشخصيات السياسية والبرلمانية من أرجاء العالم، للتعبير عن رفض هذا النظام برمته والمطالبة بإسقاطه. هذه التظاهرات، التي تعقدها المقاومة الإيرانية بشكل سنوي تخت عنوان إيران الحرة، تمثل أملًا جديدًا في تحقيق تغيير حقيقي يعبر عن تطلعات وآمال الشعب الإيراني في الحرية والديموقراطية.