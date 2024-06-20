بعد وفاة رئيس نظام الملالي، إبراهيم رئيسي، في 19 أيار (مايو)، بدأ المرشد الأعلى علي خامنئي على الفور الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية. ويهدف هذا الإجراء إلى منع الاضطرابات بين مؤيدي النظام وإدارة عدم الاستقرار المحتمل. والآن تمهد المؤسسة الحاكمة الساحة لتلاعب كبير بإحصائيات الناخبين لإظهار صورة القوة وإخفاء الاستياء العام على نطاق واسع.

وتركز وسائل الإعلام والمسؤولون الحكوميون باستمرار على الانتخابات المقبلة، ويتوقعون إقبالاً كبيراً من الناخبين. وفي 13 حزيران (يونيو)، نقلت وكالة مهر للأنباء التي تديرها الدولة عن عبد الله مرادي، المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الداخلية، قوله: "تشير نتائج الاستطلاع إلى أنَّ الحماسة الشعبيَّة للانتخابات الرئاسية سيتجاوز ما كان عليه في الفترة السابقة".

علاوة على ذلك، في 15 حزيران (يونيو)، نقلت وكالة أنباء تسنيم التابعة للحرس الثوري الإيراني، عن أحمد حكيمي بور، رئيس حملة مسعود بيزشكيان، قوله: "تشير الأدلة إلى أننا سنشهد مشاركة عالية في الانتخابات؛ بوادر المصالحة مع صناديق الاقتراع واضحة في المجتمع".

وأكد ممثلو خامنئي هذه الرسالة خلال خطب صلاة الجمعة في مدن مختلفة. وشدد غلام رضا، إمام صلاة الجمعة في سبزيوار، على أن الحد الأقصى من المشاركة العامة هو الأولوية القصوى للنظام في الانتخابات، واعدًا بفوائد كبيرة للشعب والبلاد.

وفي 14 حزيران (يونيو)، أكد مرتضى فاطميان، خلال صلاة الجمعة في الخاكل، أن المشاركة العالية "من شأنها أن تعزز الاستقرار السياسي وتزيد من شرعية الدولة وطنياً ودولياً". وأضاف سفر قربانبور، إمام صلاة الجمعة المؤقت في رشت، أن "الحد الأقصى من إقبال الناخبين من شأنه أن يعزز الردع ضد الأعداء، ويخفف التهديدات ويرفع العقوبات".

وحتى عباس عبدي، الجلاد السابق الذي يعرف نفسه مؤخراً على أنه منتقد للنظام، قال: "لا أعتقد أن نسبة المشاركة ستكون أقل من 55 بالمئة".

وخوفاً من مقاطعة واسعة النطاق يمكن أن تكشف عن نقاط الضعف الداخلية والسخط المجتمعي، وبالتالي تقويض قدرة طهران على ممارسة النفوذ إقليمياً وعالمياً، يتحد المسؤولون من جميع الفصائل خلف مبادرة خامنئي. وفي 15 حزيران (يونيو)، أعلن مسعود بيزشكيان، الذي يرى البعض أن له موقفاً سياسياً مختلفاً، قائلاً: "لقد انضممت إلى هذه الانتخابات لتوليد الحماس للمشاركة ضد الأعداء الذين يراقبوننا. إذا لم يحضر الناس، فإن بلدنا سيكون في خطر".

وحث بيزشكيان أيضًا قائلاً: "آمل أن يساعدنا الله. شجعوا الناس على التصويت لأي شخص يختارونه، ولكن أظهروا أننا حاضرون وملتزمون بالثورة والقيادة والدين". وأضاف: "إذا تم تنفيذ السياسات العامة للمرشد الأعلى، فسيتم حل المشاكل".

ووفقاً لصحيفة نور نيوز، المرتبطة بمجلس الأمن القومي الأعلى للنظام، التقى بيزشكيان بالرئيس السابق محمد خاتمي في 13 حزيران (يونيو). وأعلن خاتمي، الذي رفض التصويت في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الأول من آذار (مارس)، أنه سيصوت لصالح بيزشكيان.

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وأصدر حزب اعتماد ملي، الذي أسسه مهدي كروبي، والذي يخضع حاليا للإقامة الجبرية بناء على أوامر من خامنئي، بيانا يحث الناس على التصويت على الرغم من "أوجه القصور في سياسات الحكومات السابقة التي جعلت الحياة صعبة للغاية بالنسبة للإيرانيين". وأكدوا أن التصويت "ضروري لتغيير الوضع الحالي".

إلى ذلك، وصفت مجموعة تسمى "رابطة خريجي الجامعة التكنولوجية" الانتخابات الرئاسية بأنها "فرصة مهمة لتحديد مصير أي دولة ذات نظام جمهوري وديمقراطي"، وحثت الناس على المشاركة رغم عدم رضاهم عن الوضع الحالي وحالة البلاد.

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في غضون ذلك، أكد يد الله جواني، النائب السياسي للحرس الثوري الإيراني، على أهمية الانتخابات الرئاسية المقبلة، واصفا إياها بأنها "أكثر أهمية عدة مرات" من الانتخابات السابقة. وعزا هذه الأهمية المتزايدة إلى الظروف المحلية والإقليمية والدولية الحالية للنظام الديني.

وقال: "إن نتيجة الانتخابات المقبلة يمكن أن تؤدي إلى سيناريوهين: الأول، أنها يمكن أن تصبح مصدر قوة، والثاني، يمكن أن تصبح مصدر تحدي للجمهورية الإسلامية".