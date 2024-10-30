لا يمكن إنكار أنَّ التوتر بين الصين وتايوان يقترب من نقطة اللاعودة. تشير التقديرات إلى أنَّ الصين زادت من إنفاقها العسكري بنسبة 6.8 بالمئة في عام 2024، ليصل إلى حوالى 225 مليار دولار، ما يمثل أعلى ميزانية دفاعية لبكين على الإطلاق. وهذا الاستثمار الهائل في القوة العسكرية، بما في ذلك تعزيز القدرات البحرية والجوية، يؤكد استعداد الصين للقيام بخطوات حاسمة تجاه إعادة توحيد تايوان مع البر الرئيسي، مهما كانت التكاليف.

من الناحية الاستراتيجية، تقع تايوان على بعد 160 كيلومتراً فقط من الساحل الصيني، ما يجعلها هدفاً يسهل الوصول إليه نسبياً من قبل القوات الصينية. تمتلك الصين أكثر من 1600 صاروخ باليستي موجهة نحو تايوان، وهو ما يعزز من قدراتها الهجومية ويزيد من الضغط على الجزيرة. التدريبات العسكرية الصينية بالقرب من مضيق تايوان، والتي تضاعفت خلال السنوات الأخيرة، تُظهر بوضوح الاستعداد المتزايد لتنفيذ عمليات عسكرية، إذا لزم الأمر.

الاقتصاد يلعب دوراً رئيسياً في هذه المعادلة؛ إذ تعتبر تايوان المورد الأكبر عالمياً لأشباه الموصلات، حيث تستحوذ على حوالى 63 بالمئة من الإنتاج العالمي، وسيطرة الصين على هذه الصناعة ستمنحها قوة تكنولوجية غير مسبوقة، مما سيعزز هيمنتها في المجالات العسكرية والاقتصادية على حد سواء. وعلى الصعيد التجاري، يشكل السوق التايواني نحو 2.4 بالمئة من إجمالي صادرات الصين، ما يجعل توحيد الجزيرة جزءاً من طموحاتها لتعزيز النفوذ الاقتصادي.

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التحولات السياسية والدولية أيضاً تدعم هذا الاتجاه. مع انشغال الولايات المتحدة بتحديات أخرى أكثر أهمية، مثل الصراع الأوكراني والتوترات في الشرق الأوسط، يمكن للصين استغلال هذا الانشغال لإحداث تغيير جذري في الوضع القائم. الاستطلاعات الأخيرة تُظهر أن 42 بالمئة من الأميركيين يرون أن حماية تايوان ليست مصلحة استراتيجية عليا للولايات المتحدة، مما يعكس تراجعاً في الأولوية الدولية لتايوان ضمن السياسة الخارجية الأميركية.

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شخصياً، أعتقد أن الأرقام والمعطيات الجيوسياسية تشير بوضوح إلى أن الصين لن تتوانى عن تحقيق هدفها بضم تايوان مع الأخذ في الاعتبار تزايد القدرات العسكرية، الحوافز الاقتصادية، والتحولات السياسية العالمية، مما يجعل التهام تايوان ليس مجرد احتمال، بل حتمية تقترب مع مرور الوقت.