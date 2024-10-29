بعد مرور عام على تحريض النظام الإيراني على الصراع في المنطقة، بدأت الستارة الخادعة تتبدد، وأصبح موقف النظام الهش في المستنقع الذي خلقه واضحًا بشكل متزايد. ويسلط الضوء على هذا الوضع شخصيات ووسائل إعلام النظام نفسها.

ناقش مهدي محمدي، مستشار رئيس مجلس الشورى (البرلمان) محمد باقر قاليباف، خطر هزيمة النظام بالكامل و"الضربات المؤلمة والاستراتيجية" التي تعرض لها. في 12 تشرين الأول (أكتوبر)، قال في مقابلة مع التلفزيون الحكومي: "تتطلب الواقعية أن نعترف بشدة وألم الضربات التي تحملها النظام. لقد عانينا من انتكاسات استراتيجية. إن ما حدث لزعيم حزب الله حسن نصر الله ليس بالأمر الهين".

وتوقع محمدي مستقبلًا أسوأ للنظام، قائلاً: "لقد دخلنا فترة من التوتر الشديد، وهي فترة ستحدث فيها أحداث غير متوقعة أكثر في المستقبل". كما كشف محمدي عن ضعف الروح المعنوية بين قوات النظام، محذراً: "إذا لم نكن يقظين وفقدنا شجاعتنا، فسوف نهزم. أقول هذا بوضوح: يجب أن نكون شجعاناً ولا ندع الخوف يسيطر علينا!".

وفي اليوم ذاته، بذلت منظمة استخبارات الحرس الثوري جهوداً متضافرة لتعزيز الروح المعنوية لقوات الباسيج المحبطة من خلال الدعاية لرحلة قاليباف إلى بيروت. كتبت مشرق، وهي وسيلة إعلامية مرتبطة بمنظمة استخبارات الحرس الثوري: "إن هبوط طائرة إيرانية في مطار بيروت، حتى وسط القصف الصهيوني، أمر جدير بالملاحظة. وكما هو الحال دائمًا، ارتدى رئيس مجلس النواب شخصياً زي قائد الطائرة وقاد الرحلة إلى لبنان. وعند وصوله، أعلن قاليباف أنه يحمل رسالة خاصة من قائد الثورة إلى المسؤولين اللبنانيين".

ثم ذهبت صحيفة مشرق إلى أبعد من ذلك في مزاعمها التي لا أساس لها، مضيفة: "إن زيارة رئيس مجلس النواب إلى لبنان تحت نيران المدفعية الإسرائيلية ليست حدثًا قائمًا بذاته، بل إنها تكمل التطورات السابقة. في السابق، زار [وزير الخارجية عباس] عراقجي بيروت في ظروف مماثلة وكسر حصار المدينة. والآن، يكمل وجود قاليباف في الضاحية رحلة عراقجي السابقة ورسالته. في الجوهر، زامنت طهران مع مناوراتها الإقليمية في الميدان والدبلوماسية، مما أدى إلى خلق حركة. هذه الإجراءات سوف تهز كل أركان المنطقة!".

هز المنطقة؟ هل يمكن لهذه الادعاءات التي لا أساس لها أن تعوض عن خوف النظام وارتباكه وتعرضه لـ "ضربات مؤلمة واستراتيجية"؟

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يمكن سماع الإجابة في اليوم التالي (13 تشرين الأول - أكتوبر) من خبراء النظام ووسائل الإعلام، الذين كرروا نفس النقاط التي طرحها مستشار قاليباف بكلمات مختلفة. كتبت صحيفة اعتماد الحكومية أن هذا الوضع "ليس في مصلحة النظام حقًا، ويجب على القيادة وضع خطة للخروج من هذه الحالة". ثم أشارت إلى تهديد تصعيد الحرب الناجم عن تصرفات النظام العدوانية، مضيفة: "دعونا نفترض أن إسرائيل تجرأت على تحدي الدولة ... عندها سينتظر الجميع رد النظام، ثم رد تل أبيب المضاد ... يملي المنطق السليم أن هذه الدورة يجب أن تتوقف في مكان ما!" لأن المبدأ هو "الحفاظ على النظام وتجنب إلحاق الضرر به بأي ثمن" (13 تشرين الأول - أكتوبر).

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ووصف فريدون مجلسي، الدبلوماسي والخبير المقرب من النظام، وضع الجماعات التابعة للنظام بأنه "متراجع"، مضيفًا أن "هذه الجماعات (الوكلاء للنظام) تفكر الآن في طرق للهروب من الوضع غير المواتي، وقد تلجأ إلى التسوية" لأنَّ "القضية هي الافتقار إلى الأمل في نظرة إيجابية". وذكر أيضًا أن "القوة العسكرية لحزب الله قد ضعفت؛ لقد قُتل العديد من قادتها العسكريين وكبار قادتها، واستُنفدت إمداداتها العسكرية، وتضرر أعضاؤها. لذا، فإن التراجع في هذا الوضع أمر وارد" (ستارة صبح، 13 تشرين الأول - أكتوبر).

وحذر مجلسي كذلك من العواقب الخطيرة لاستمرار النظام في إثارة الحروب، قائلاً إن "الدولة يجب أن تعالج هذه القضايا" لأن الوضع "سيؤدي إلى أزمات اجتماعية".