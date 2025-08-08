كاتب في مجالي الرأي والثقافة، ومؤلف لعدة أعمال من بينها كتاب "ثورة البوح" الصادر عام 2011، ورواية "حكومة بنت إكحيلان" الصادرة عام 2013 عن دار بيسان للنشر في بيروت، بالإضافة إلى كتاب "وجد وفكر وشجن" الصادر عام 2021 عن دار أوستن ماكولي