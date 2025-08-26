حقيقةً الكل يعرف أهمية الإنسانية ووجودها في حياتنا. الإنسانية لغة لا يتقنها إلا قليل من البشر، لغة صالحة لكل زمان ومكان، وهي قيمة راقية جدًا وسلوك إنساني نبيل وأفعال لا تُقدّر بثمن. نعم، رتبة عالية من مكارم الأخلاق يصل إليها قليل من البشر.

وهذا ما جسّده ولي العهد السعودي في تبرعه بالدم، حيث قاد هذه الحملة التي تجسد قيم العطاء وأسمى معاني الإنسانية. فكل قطرة دم كانت رسالة أمل، وكل يد امتدت للمساعدة كانت نورًا في درب الإنسانية. التبرع بالدم من أعظم القربات وأفضل الصدقات، لما فيه من معنى إحياء النفس التي قال عنها الله تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا}.

بمجرد رؤية الشعب السعودي لولي العهد وتبرعه، سارع الكثير إلى هذا العمل والتبرع بدمهم، حيث يُعتبر ولي العهد قدوة لنا جميعًا. وهي بادرة إنسانية كريمة من سموه، بتبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالدم، وذلك ضمن حملة سنوية للتبرع بالدم أطلقها سموه، امتدادًا لرعايته الكريمة للعمل الإنساني، وتشجيعًا لجميع فئات المجتمع بالسعودية على المبادرة بالتبرع بالدم. ويُعد ذلك تجسيدًا لحرصه على تعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ ثقافة التبرع الطوعي، ودعم القطاع الصحي، حيث من المتوقع رفع نسبة التبرع الطوعي إلى مئة بالمئة من إجمالي المتبرعين، ويأتي ذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو مجتمع حيوي يتمتع بحياة صحية متكاملة.

وحقيقة هذه الجهود هي امتداد للمواقف الإنسانية السخية للقيادة الرشيدة في مختلف المجالات. ولعلنا نتذكر تلقي لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد في برنامج التبرع بالأعضاء.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي بأهمية التبرع الطوعي بالدم، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدم ومكوناته، لضمان توفير إمدادات آمنة ومستدامة تلبي احتياجات المستفيدين في مختلف مناطق المملكة، حيث يسهم التبرع الواحد في إنقاذ الأرواح من خلال توفير وحدة دم أو بلازما أو صفائح دموية. وقد بلغ عدد المتبرعين بالدم في عام 2024 أكثر من 800 ألف متبرع.

وبالفعل، مبادرة ولي العهد إنما هي تجسيد للقدوة الملهمة في العمل الإنساني.

الجميع يقول بقلوب يملؤها التقدير والامتنان: نتقدم بأسمى عبارات الشكر لصاحب السمو الملكي ⁧‫ولي العهد‬⁩ على المبادرة في إنجاح حملة التبرع بالدم.

نعم ⁧‫محمد بن سلمان‬⁩ قدوتنا… نكرر: ⁧‫شكرًا محمد بن سلمان‬⁩.