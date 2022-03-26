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إيلاف: أعلنت منصة شاهد Vip رسميًا عن طرح فيلم الرعب "ريما" من بطولة الفنانة اللبنانية مايا نصري والممثل المصري محمد ثروت، وهو من تأليف أحمد أنور وإخراج معتز حسام.

وتمكن الفيلم من دخول قائمة الأعمال الدرامية الأعلى مشاهدة فى مصر، عبر منصة شاهد، وذلك بعد طرحة بأيام معدودة، وتدور أحداثه حول فتاة صغير لديها المقدرة على معرفة كافة الأحداث قبل وقوعها، وهو أمر يعقد حياتها وحياة المحيطين بها.

يشارك في بطولة الفيلم إلى جوار الفنان محمد ثروت ومايا نصري، كل من الطفلة ريم عبدالقادر، هالة فاخر، فراس سعيد، إيهاب فهمي، علاء مرسي، مهار نصار، أحمد إمام، منى جمال وآية سليم، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف: صلاح عبدالله، بيومي فؤاد، ميدو عادل وأحمد فتحي.