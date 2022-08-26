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إيلاف: طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز، أغنية "بغنيله" للنجمة المصرية هايدي موسى بتعاون جديد يجمعهما بعد أغنيتي "انا اتعودت" و "تصدق وتآمن بالله".

العمل من كلمات محمد بهلول، والحان مصطفى حامد، وتوزيع مصطفى غانم، صور في لبنان مع المخرج اللبناني فادي حداد بقالب سينمائي أشبه بفيلم قصير، وتم التصوير في عدة مواقع مختلفة في لبنان.