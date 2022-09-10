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إيلاف: طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز، أغنية مصورة جديدة للنجمة اللبنانية رزان مغربي بعنوان "عاليا اوي" باللهجة المصرية، وبقالب غنائي ايقاعي، من كلمات والحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، وإخراج زياد خوري.



ووجهت مغربي من خلال هذا العمل رسالة لكل إمرأة، حيث شددت على أهمية استقلاليتها وسعيها نحو تحقيق طموحاتها وأهدافها، ونجاحها في ايصال صوتها في المجتمعات.

وأعربت رزان عن سعادتها بأغنيتها الجديدة التي تشبه شخصيتها، متمنيةً أن يكون هذا التعاون مع لايف ستايلز ستوديوز بداية لشراكة فنية مستقبلية.