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إيلاف: طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز، أغنية مصورة جديدة للفنان منير الجزائري بعنوان "سيطر على خاطري" من كلمات والحان منير الجزائري وتوزيع حازم منسي.

العمل المصور حمل توقيع المخرج عادل سرحان، وتم تصويره قبل أسابيع في لبنان، وجاء بصورة ايقاعية من حيث المشاهد الراقصة التي تناغمت مع أجواء الأغنية السريعة.