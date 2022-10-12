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إيلاف: شوهدت جنيفر لوبيز وهي تصور مشاهد فيلم الخيال العلمي المثير "Atlas" من إنتاج "Netflix" يوم الثلاثاء في لوس أنجلوس.

ارتدت النجمة البالغة من العمر 53 عامًا سترة سوداء بسحّاب مع بنطال جينز متناسق وزوج من الأحذية الجلدية السوداء.

حملت حقيبة سوداء في يدها وربطت شعرها بضفائر للمشهد.

بدا أن النجمة ترتدي الحد الأدنى من الماكياج للتصوير.

خلال أحد المشاهد ، تسير إلى الأمام بينما كان حارس بمسدس كبير يسير خلفها.

استغرقت مغنية البوب ​​أيضًا لحظة لقضاء استراحة مشروب ، حيث كانت ترتشف مشروبًا من كوب كبير مبهر.

أطلس هو فيلم خيال علمي يدور حول "مستقبل قاتم ، حيث قرر جندي من الذكاء الاصطناعي أن الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب هي إنهاء الإنسانية" ، وفقًا لصفحة الفيلم على موقع IMDb.

الفيلم من إخراج براد بيتون ، ويشارك في بطولته الى جانب لوبيز مجموعة من النجوم على رأسهم سيمو ليو وستيرلنج كيه براون وأبراهام بوبولا.

بالإضافة لأطلس، ستظهر لوبيز أيضًا في الكوميديا ​​الرومانسية "Shotgun Wedding" ، جنبًا إلى جنب مع Josh Duhamel ، المقرر إصداره في 27 يناير 2023 ، وكذلك في فيلم "The Mother" - حيث تلعب دور قاتلة - من المقرر إطلاقه في مايو 2023 .

لوبيز أصدرت أيضًا كتابها الأول للأطفال يوم الثلاثاء ، والذي شاركت في تأليفه مع مقدم برنامج The Tonight جيمي فالون.

انتقلت النجمة الجميلة إلى إنستغرام للترويج لأحدث مشروع ، ونشرت لقطة لها وهي تحمل كتابًا ثنائي اللغة بعنوان Con Pollo.

وعلقت قائلة: "صدر كتاب أطفالي الأول معJimmy Fallon اليوم! أنا فخورة جدًا بهذه المغامرة الصغيرة الممتعة خاصة عند بدء الأطفال مبكرًا بتعلم اللغة الإسبانية بطريقة ممتعة !!!! ✨

بصرف النظر عن كونها مغنية وممثلة ومؤلفة الآن ، أسست سيدة الأعمال متعددة المواهب أيضًا خط منتجات التجميل ، JLO Beauty ، العام الماضي.