إيلاف من الرياض: أصدرت نجمة البوب الشابة نيسا باريت ألبومها الغنائي الأول بعنوان "Young forever" والذي يظهر موهبتها من خلال أغانٍ عاطفية مميزة تترجم حقائق حياتية وتُعالجها بطريقة مختلفة ، بالتعاون مع وارنر ميوزيك ، واحتفالاً بهذا الألبوم أصدرت نيسا أيضاً فيديو كليب لأغنية "dear god" أخرجته بنفسها.

في هذا الألبوم تعكس النجمة البالغة من العمر 20 عاماً، المرآة على نفسها، تشرح من خلاله دخولها إلى عالم الموسيقى والحياة في لوس أنجلوس بالإضافة إلى صراعاتها مع بلوغها سن الرشد ، وتفتتح نيسا الألبوم بأغنية "Tired of California" والتي تسخر فيها من المدينة وكيف ان كل شيء يظهر كأنه مثالي ، ثم تتوسع في الحديث عن علاقتها بأغنية "Dear god" و "Lovebomb". ومن الأغاني المميزة في الألبوم "gaslight"، و "too hot to cry" و "Fuckmarrykill".

حول الألبوم تقول نيسا: كل أغنية في هذا الألبوم هي شخصية جدًا بالنسبة لي، الموسيقى هي الطريقة التي أتعامل بها وكتابة هذا الألبوم كان علاجي، لقد تساءلت لماذا اضطررت إلى تحمل الكثير من الألم في الحياة وشعرت دائمًا أنها كانت لعنة، لكنني أدركت الآن أنه كان بإمكاني صنع أغانٍ مثل هذه لمساعدة الآخرين على متابعة حياتهم .

مع صعود نجمها، تصمم المغنية وكاتبة الأغاني نيسا باريت على استخدام شهرتها من أجل الخير خصوصاً بعد ان تم ترشيحها لأشهر الجوائز العالمية، ومن القضايا التي حملتها في السابق وتصمم اليوم على إكمالها في هذا الألبوم زيادة الوعي حول اضطرابات الأكل وغيرها من الآفات.