إيلاف من القاهرة: انطلقت مساء الأحد، فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44 بدار الأوبرا المصرية، وتستمر حتى 22 نوفمبر الجاري.

ويشهد يوم الافتتاح، عرض فيلم "The Fabelmans" الذي تدور أحداثه حول شاب يدعى سامي، ينشأ في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في ولاية أريزونا، ويكتشف كيف يمكن أن تساعده قوة الأفلام على رؤية الحقيقة.

تكريم كاملة أبو ذكري

نالت المخرجة كاملة أبوذكري، "جائزة فاتن حمامة للتميز" ، خلال حفل افتتاح الدورة الـ44 لـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والمقام بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

وصعدت النجمة نيللي كريم لمسرح الحفل لتقديم جائزة "فاتن حمامة للتميز" للمخرجة كاملة أبو ذكري، والتي تعد شريكة أساسية في نجاح أعمالها الدرامية.

ويأتي تكريم المخرجة المصرية في الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي، تقديرًا لما قدمته خلال مسيرتها الفنية والتي انطلقت منذ تسعينيات القرن الماضي، واستطاعت من خلالها خلق أسلوب مختلف في الإخراج لتتميز به في مصر والوطن العربي.

يذكر أن كاملة أبوذكري مواليد عام 1974، وتخرجت من المعهد العالي للسينما، وتعد من أهم مخرجات جيلها، وعملت كمساعد مخرج في بدايتها مع المخرج نادر جلال، ومن بينها فيلم "131 أشغال" بطولة الفنان الكبير الراحل نور الشريف، وأيضًا فيلم "هاللو أمريكا" للفنان الكبير عادل إمام، و"بلية ودماغه العالية" لمحمد هنيدي عام 2000، وعملت أيضًا كمساعد مخرج في فيلم "البحر بيضحك ليه" للمخرج محمد كامل القليوبي عام 1995، ومع المخرج رضوان الكاشف في فيلم "الساحر".

أول أفلامها كمخرجة هو "سنة أولى نصب" الذي تم إنتاجه عام 2006، وبعدها انطلقت في السينما وأخرجت فيلمي "ملك وكتابة" و"عن العشق والهوى" عام 2006، وبعدها فيلم "واحد صفر" عام 2009، شاركت مع عدد من المخرجين في فيلم "18 يوم" عام 2011، وفيلم "يوم للستات" عام 2016.

واستطاعت "كاملة أبو ذكري" أن تخلق لها بصمة مختلفة في عالم التليفزيون، والتي بدأت دخوله عام 2004 من خلال السيت كوم الشهير "6 ميدان التحرير"، وبعد ذلك قدمت أنجح أعمال الفنانة نيللي كريم وهم مسلسلي "ذات" عام 2013 و"سجن النسا" عام 2014، ثم قدمت مسلسل "واحة الغروب" بطولة خالد النبوي ومنة شلبي عام 2017، وقدمت عملًا ناجحًا آخر مع الفنانة نيللي كريم وهو مسلسل "بـ100 وش" الذي عرض عام 2020، ثم شاركت في رمضان الماضي لعام 2022 بمسلسل "بطلوع الروح"، والذي يعد آخر أعمالها في الدراما.

بيلا تار مكرما ً في القاهرة السينمائي

كما كرّمت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المخرج المجري الكبير "بيلا تار"، خلال حفل افتتاح الدورة الـ 44، والمقام حاليًا بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وصعد المخرج أمير رمسيس مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إلى المسرح لتقديم المخرج المجري الكبير "بيلا تار" وقام الفنان حسين فهمي بتسليمه درع التكريم، بالإضافة إلى عرض فيلمًا قصيرًا يتضمن لمحات عديدة من حياته، وتوجه المخرج أمير بالشكر لمبرمجي وفريق عمل المهرجان.

و"بيلا تار" يعد أحد أهم صانعي السينما في المجر، فلم يقتصر على الإخراج فقط ولكنه منتجًا ومؤلفًا أيضًا، وُلد عام 1955 وتخرج في أكاديمية المسرح والسينما في بودابست عام 1981، وبعدها بدأ مسيرته الفنية التي كانت حافلة بالعديد من النجاحات في سن مبكر، وذلك من خلال سلسلة أفلام وثائقية وروائية والتي وصفت بأنها كوميديا سوداء، حيث كانت أغلب أعماله التي تم إنتاجها تتميز بأنها بالأبيض والأسود، وأستُخدم فيها لقطات بطيئة مطولة وقصص غامضة ذات نظرة فلسفية تشاؤمية للتعبير عن الإنسانية، كما أستعان بممثلين غير محترفين لتحقيق أكبر قدر من الواقعية التي تميزت بها في أعماله.

ومن أبرز أعمال المخرج المجري بيلا تار: "Családi tüzfészek" عام 1979، "Panelkapcsolat" 1982، "A londoni férfi" عام 2007، "Damnation" 1988، "Satantango" 1994، "The Turin Horse" في 2011، "The Man from London" عام 2007، "Missing People" 2019، وغيرها.

“بيلا تار“ أصبح عضوا في أكاديمية السينما الأوروبية عام 1997، وأسس عام 2003 شركة TT Filmmhely للأفلام المستقلة وترأسها حتى عام 2011، وفي 2012 أسس في سراييفو مدرسة السينما الدولية، فيما كان أستاذا زائرا في عدة أكاديميات سينمائية، وحصل على الدكتوراه الفخرية، بجانب تكريمه بالعديد من الجوائز من قِبل عدة محافل محلية ودولية هامة.