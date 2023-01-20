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إيلاف: طرحت الفنانة الكويتية شمس اغنية جديدة بعنوان "البنية" من كلمات عبدالله العماني والحان غيم وتوزيع محمد الشطي.



الاغنية عصرية تعكس بكلماتها والحانها، الروح الشبابية التي تحاكي الحياة بتحرر و بنفس مختلف يشبه شمس المتجددة على الدوام من خلال الأعمال التي تطرحها.

من الواضح ان كلمات الاغنية تحمل دعوة صريحة لتقبل الآخر بصرف النظر عن شكله وهويته ومعتقداته وعمله، مشيدة بدماثة المرأة واخلاقها واحترامها وادبها وجمالها الربيعي في دلالة واضحة على مناصرة شمس للمرأة بشكل خاص والإنسان بشكل عام ودعمها وتمكينها وتحريرها من القيود.

اما الكليب المرافق للاغنية والذي اخرجه شريف ترحيني فقد اتسم بالعصرية والالوان المفعمة بالحياة التي تبعث على الايجابية. فتظهر شمس بشكل يضج انوثة وجرأة وتجدداً من خلال الازياء التي ترتديها والماكياج وتسريحة الشعر والتفاعل مع الكاميرا والالوان المعتمدة والفتيات اللواتي شاركن في تصوير العمل بأشكال مختلفة.

كما استخدمت عبارات ملهمة باللغة الانجليزية مثل: Stay Strong ، You're Beautiful ، Our Pride وغيرها في دعوة صريحة لتقدير الذات.

يذكر ان الكليب ومنذ اللحظة الاولى لطرحه عبر يوتيوب، يحقق انتشاراً كبيراً ونسبة مشاهدة عالية.

اشارة اخيرا الى ان شمس ستخوض تجربة التمثيل للمرة الاولى من خلال مسلسل "سر سلطان مصر" الذي يخرجه خالد يوسف المأخوذ عن رواية "سره الباتع" للروائي يوسف ادريس.





