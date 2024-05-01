  • العدد 8420 الخميس 16 مايو 2024
  • آخر تحديث 17:05:08 GMT
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إيلاف
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قمة البحرينالانتخابات الأميركية 2024حرب غزةمذيعة إيلاف الذكيةالأزمة الأوكرانيةالسودانإيران

قمة البحرين

elaphالزعماء العرب عقب البيان الختامي للقمة العربية التي أقيمت في البحرين

النص الكامل لبيان القمة العربية.. "إعلان البحرين"

إيلاف- متابعة
elaphعزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية يقرأ خطاب العاهل المغربي الى قمة البحرين

ملك المغرب: القضية الفلسطنية جوهر إقرار سلام عادل ودائم 

إيلاف المغرب ـ متابعة
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"إعلان البحرين": اقامة دولة فلسطينية بدون "ميليشيات الأجندات الخارجية"

إيلاف- متابعة
elaphالملك عبد الله الثاني يلقي كلمته في قمة البحرين

ملك الأردن : الحرب على غزة يجب أن تتوقف

إيلاف المغرب ـ متابعة
elaphالقيادات العربية في القمة البحرينية

مواقع عالمية تنشر كشف حساب القمة العربية حضوراً وغياباً

إيلاف- متابعة
elaphالقمة العربية في البحرين.. قضايا غزة ومصر والسودان ومياه النيل

وقف اطلاق النار والانسحاب من رفح والأمن المائي لمصر والسودان

إيلاف- متابعة
elaphالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

السيسي: "العالم عاجز" وأحذر من سياسية حافة الهاوية

إيلاف- متابعة
elaphرئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي

ميقاتي: اسرائيل اخترقت سيادة لبنان 35 ألف مرة

إيلاف- متابعة
elaphالرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن

عباس: "حماس" وفرت الذرائع لإسرائيل لتدمير غزة وقتل الأبرياء

إيلاف- متابعة
elaphقادة الدول العربية في القمة العربية الـ33 في البحرين

انطلاق أعمال القمة العربية الـ33 في البحرين وسط ظروف بالغة التعقيد

إيلاف- متابعة
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