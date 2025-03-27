إيلاف من بيروت: انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، ما قيل إنها وثيقة تثبت زواج الرئيس السوري السابق بشار الأسد من مستشارته لونا الشبل.

وما إن انتشرت الوثيقة حتى تم تداولها بشكل كبير، إلا أن التدقيق فيها يثبت عدم صحتها، حيث قال متابعون إن وثائق الزواج في سوريا لا تتضمن في خاناتها مذهب المتعاقدين والشهود.

وما يؤكد زيف الوثيقة، أسماء الشهود حيث ورد اسم المسؤول السابق عمار ساعاتي كأحد الشهود علما أن ساعاتي كان زوج لونا الشبل حتى وفاتها قبل أشهر من سقوط النظام السوري، وكتب العديد من المعلقين أنه من الواضح أن مزو الوثيقة ينشد جمع المشاهدات والتفاعل لا أكثر.

حادثة وفاتها

في صيف العام الماضي، وتحديداً في تموز (يوليو) أعلنت رئاسة الجمهورية السورية وفاة لونا الشبل، المستشارة الخاصة لبشار الأسد، إثر تعرضها لحادث سير، وفقا لبيان نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) في الوقت المشار إليه، ولكن منذ رحيلها لم تتوقف الشائعات عن علاقتها مع الأسد.

وعملت الشبل مديرة للمكتب السياسي والإعلامي في رئاسة الجمهورية السورية، ثم مستشارة خاصة في للأسد في الرئاسة السورية.

وكان المكتب السياسي والإعلامي برئاسة الجمهورية السورية أوضح أنه، في الثاني من يوليو الماضي، تعرضت الشبل لحادث سير على أحد الطرق المؤدية لمدينة دمشق، نُقلت على أثره إلى "العناية المشددة" في إحدى مشافي العاصمة السورية، بعد إصابتها بنزيف في الرأس.

من هي لونا الشبل؟

إعلامية من محافظة السويداء جنوبي سوريا، وهي من مواليد 1975، وحاصلة على ماجستير في الصحافة والإعلام، وقد أصدر الرئيس السوري السابق بشار الأسد قرار بتسميتها مستشارة خاصة في رئاسة الجمهورية عام 2020.

تزوجت من الإعلامي اللبناني سامي كليب، وبعد انفصالها تزوجت من رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سوريا وعضو مجلس الشعب عمار ساعاتي.

قصتها مع قناة الجزيرة

بدأت لونا الشبل مسيرتها في قناة الجزيرة القطرية عام 2003، وفي 25 أيار (مايو) 2010 استقالت من قناة الجزيرة مع أربع مذيعات أخريات.

ونقلت وكالة فرانس برس عن إحدى المذيعات الخمس المستقيلات قولها إن الاستقالة أتت نتيجة تراكمات سنوات، وبسبب سياسة القناة التي لا تحترم القواعد المهنية، فالموظف لا تتم معاملته حسب مؤهلاته وخبرته ولكن حسب مزاجية بعض المسؤولين.

ثم أطلت لونا الشبل على قناة الدنيا السورية ووجهت اتهامات لقناة الجزيرة بـ"خيانة الأمانة الصحفية".