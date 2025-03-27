إيلاف من القاهرة: أعلنت حركة حماس عن مقتل المتحدث باسمها في غارة إسرائيلية شمال غزة فجر الخميس، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قتلت إسرائيل إسماعيل برهوم، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، وصلاح البردويل، وهو قيادي كبير آخر.

وأفادت وكالة شهاب للأنباء التابعة لحركة حماس، مساء الأربعاء، بمقتل المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في غارة جوية إسرائيلية على شمال قطاع غزة .

وكان القانوع أحد أبرز المتحدثين باسم حماس في غزة، ورغم أنه تجنب الظهور في وسائل الإعلام خلال أشهر القتال، إلا أنه أجرى مقابلات متعددة مع قنوات إخبارية عربية بعد وقف إطلاق النار.

وأفادت قناة الأقصى التابعة لحماس أن القنوع قُتل إثر استهداف خيمته في جباليا. وأفادت مصادر طبية أن الغارة نفسها أسفرت عن إصابة عدة أشخاص.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قتلت إسرائيل إسماعيل برهوم، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، وصلاح البردويل، وهو قيادي كبير آخر.

وكان البردويل وبرهوم عضوين في هيئة اتخاذ القرار في حماس المكونة من 20 عضوا، المكتب السياسي، وقد قتل 11 منهم منذ بدء الحرب في أواخر عام 2023، وفقا لمصادر في حماس.

وقالت تقارير إسرائيلية إن جيش الدفاع الإسرائيلي قتل 150 من عناصر حماس، بما في ذلك 10 من كبار المسؤولين في الحركة، منذ تجدد القتال في غزة في بداية الأسبوع الماضي.

وفي بعض المناطق، دخل الجيش مسافة كيلومتر كامل داخل غزة، مثل المنطقة المحيطة بممر نيتسانيم في وسط غزة.

وبالإضافة إلى وسط قطاع غزة، وبيت لاهيا، وبيت حانون، وأجزاء من خان يونس، والشابورة، وتل السلطان، أخلت قوات الجيش الإسرائيلي سكانها وانتقلت إلى جباليا.



