إيلاف من الرباط:أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية أن الملك محمد السادس،سيترأس حفل إحياء ليلة القدر المباركة ،وذلك مساء يوم غد الخميس بالقصر الملكي بالرباط.

وقال بيان للوزارة إنه نظرا لبعض الإكراهات والصعوبات المرتبطة ببعض الحركات والوضعيات، المترتبة عن العملية الجراحية التي أجريت للملك محمد السادس على مستوى الكتف الأيسر، فإنه ، وعملا بقوله تعالى "الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم"، سيؤدي إن شاء الله، صلاة العشاء والتراويح جلوسا.

وسيبث هذا الحفل الديني،يضيف البيان،مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزيون عند أذان صلاة العشاء.