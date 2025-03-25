إيلاف من لندن: أعلن وزير الدفاع الأوكراني، رستم عمروف، بأن بلاده وافقت على "ضمان الملاحة الآمنة، ومنع استخدام القوة، ومنع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية في البحر الأسود".

يأتي هذا التصريح عقب إعلان البيت الأبيض موافقة روسيا على ضمان الملاحة الآمنة في البحر الأسود.

وأجرى وفدان أوكرانيا والولايات المتحدة محادثات في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء.

وأضاف عمروف أن كييف ترى أن أي تحرك للسفن العسكرية الروسية خارج الجزء الشرقي من البحر الأسود سيشكل انتهاكًا لروح هذا الاتفاق.

وقال: "في هذه الحالة، سيكون لأوكرانيا الحق الكامل في ممارسة حق الدفاع عن النفس".

وفي صياغة مماثلة للبيان الصادر عن البيت الأبيض، أضاف: "اتفقت جميع الأطراف على وضع تدابير لتنفيذ اتفاق الرئيسين بشأن حظر توجيه ضربات ضد منشآت الطاقة في أوكرانيا وروسيا".