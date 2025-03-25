إيلاف من لندن: أعلن البيت الأبيض عن التوصل إلى اتفاق بشأن البحر الأسود بين الولايات المتحدة وروسيا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "ستساعد في استعادة وصول روسيا إلى السوق العالمية" فيما يتعلق بمنتجات معينة.

وأعربت الولايات المتحدة عن امتنانها لولي العهد الأمير محمد بن سلمان على قيادته وكرم ضيافته في تسهيل هذه المناقشات المهمة مرة أخرى في المملكة العربية السعودية.

وبعد محادثات في العاصمة السعودية الرياض، أعلن البيت الأبيض عن اتفاق على الملاحة الآمنة في البحر الأسود، والولايات المتحدة "ستساعد في استعادة وصول روسيا إلى السوق العالمية".

وأعلن الجانبان أن الولايات المتحدة وروسيا اتفقتا على الملاحة الآمنة في البحر الأسود، والتي كانت محورًا رئيسيًا للمحادثات هذا الأسبوع. بالإضافة إلى ذلك، اتفقا على العمل معًا بشأن تدابير تحظر توجيه ضربات إلى البنية التحتية للطاقة في روسيا وأوكرانيا.

وأضاف البيت الأبيض أن واشنطن ستساعد أيضًا في استعادة وصول روسيا إلى الأسواق العالمية فيما يتعلق بصادراتها الزراعية والأسمدة. ولا يزال مصير العقوبات الغربية المفروضة على روسيا غير واضح في هذه المرحلة.

وفيما يتعلق بأوكرانيا، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستظل ملتزمة بإعادة الأطفال الأوكرانيين المنقولين قسرًا.

نص البيان

وفي الآتي نص بيان البيت الأبيض الكامل:

اتفقت الولايات المتحدة وروسيا على ضمان الملاحة الآمنة، والقضاء على استخدام القوة، ومنع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية في البحر الأسود.

ستساعد الولايات المتحدة روسيا على استعادة وصولها إلى السوق العالمية للصادرات الزراعية والأسمدة، وخفض تكاليف التأمين البحري، وتعزيز الوصول إلى الموانئ وأنظمة الدفع لهذه المعاملات.

اتفقت الولايات المتحدة وروسيا على وضع تدابير لتنفيذ اتفاق الرئيسين ترامب وبوتين بشأن حظر توجيه ضربات لمنشآت الطاقة في روسيا وأوكرانيا.

ترحب الولايات المتحدة وروسيا بالمساعي الحميدة التي تبذلها الدول الثالثة لدعم تنفيذ اتفاقيات الطاقة والبحرية.

ستواصل الولايات المتحدة وروسيا العمل من أجل تحقيق سلام دائم ودائم. وقد جددت الولايات المتحدة تأكيد الرئيس دونالد ترامب على ضرورة وقف أعمال القتل على جانبي الصراع الروسي الأوكراني، كخطوة ضرورية نحو تحقيق تسوية سلمية دائمة.ولهذا الغرض، ستواصل الولايات المتحدة تسهيل المفاوضات بين الجانبين للتوصل إلى حل سلمي، بما يتماشى مع الاتفاقات المبرمة في الرياض.