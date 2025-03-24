إيلاف من لندن: قال عضو كبير في الوفد الروسي للمحادثات الروسية-الأميركية التي انطلقت في الرياض اليوم الإثنين إن المحادثات تتم "على قدم وساق" وتسير "بشكلٍ إبداعي".

وفي حديثه لوسائل الإعلام الرسمية الروسية، قال غريغوري كاراسين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في موسكو، إنه يُجري "مناقشاتٍ شيقة حول مواضيع مُلحة للغاية" مع نظرائه الأميركيين. وأضاف: "أعتقد أن المفاوضات تسير بشكلٍ إبداعي".

وعندما سُئل عما إذا كان يتوقع أن تتوصل الأطراف إلى أي اتفاقات، قال كاراسين: "ليس بالضرورة أن تُسفر جميع المفاوضات عن بعض الوثائق والاتفاقيات الرئيسية. حسب (RT).

وتابع: "من المهم الحفاظ على التواصل الدائم وفهم وجهات نظر بعضنا البعض. هذا ما نجحنا في تحقيقه".

وكانت المحادثات الروسية الأميركية حول تسوية النزاع الأوكراني بدأت في فندق (ريتز كارلتون) في الرياض قبل ظهر اليوم، وراء أبواب مغلقة، وطلب الأمن السعودي من الصحفيين مغادرة الفندق.

وكان الوفد الروسي قد وصل السعودية مساء أمس الأحد، ويرأسه رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي غريغوري كاراسين، ومستشار مدير هيئة الأمن الفيدرالية الروسية سيرغي بيسيدا.

إحراز تقدم

وأعرب كاراسين في وقت سابق عن أمله في أن يتمكن الجانبان الروسي والأميركي من إحراز تقدم خلال لقاء الرياض الذي من المرتقب أن يركز على مبادرة البحر الأسود.

ويضم الوفد الأميركي مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية مايكل أنتون، بالإضافة إلى مساعدين للمبعوث الخاص لأوكرانيا كيث كيلوغ ومستشار الأمن القومي مايك والتز.

وكان الوفد الأميركي اجتمع أمس الأحد مع نظيره الأوكراني في الرياض أيضا، ووصف وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف أن المباحثات كانت "مثمرة".

وأجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء الماضي، محادثة هاتفية ناقشا خلالها سبل إنهاء الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، وشروط منع التصعيد، ومجموعة من القضايا الدولية الأخرى.

واتفق الزعيمان على أن الصراع في أوكرانيا يجب أن ينتهي بالسلام الدائم، على أن يبدأ بوقف استهداف مرافق الطاقة والبنية التحتية، فضلا عن مفاوضات فنية لتنفيذ وقف إطلاق النار البحري في البحر الأسود، وصولا لوقف إطلاق النار الكامل، مع التأكيد على بدء المفاوضات الروسية الأمريكية في السعودية على الفور.