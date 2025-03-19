إيلاف من لندن: أعلنت موسكو أن روسيا وأوكرانيا تبادلتا 175 أسير حرب لكل منهما. ورتب الرئيسان دونالد ترامب وفلاديمير بوتين عملية التبادل خلال مكالمة هاتفية أمس الثلاثاء.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أنه تم تبادل 175 جنديًا أوكرانيًا مقابل 175 جنديًا روسيًا.

كما سلمت موسكو 22 أسيرًا أوكرانيًا إضافيًا مصابين بجروح بالغة ويحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة، فيما وصفته بأنه "بادرة حسن نية".

وهذا يعني أن عدد الجنود المصابين بجروح بالغة أقل بجندي واحد مما كان متوقعًا، دون إبداء أي سبب لهذا التباين.

وأعلنت موسكو أن الإمارات العربية المتحدة توسطت في الصفقة، وأن الجنود الروس المفرج عنهم موجودون حاليًا في بيلاروسيا بانتظار نقلهم إلى روسيا.