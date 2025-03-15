إيلاف من موسكو: كشف الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم الجمعة، عن مكالمات هاتفية سرية أجراها متحدثون من أوكرانيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على قناة "روسيا-1": "من في أوكرانيا قادر على التفاوض؟ لا أحد. لكننا نتحدث معهم على أي حال. يجب التحدث مع الذين يرغبون في ذلك. لكننا لا نرى مثل هذه الرغبة الشديدة في التحدث معنا، مع روسيا وغيرها".

وأضاف: "على الرغم من أنني لن أقول، دع فلاديمير فلاديميروفيتش (بوتين) يقول- إنني تحدث معهم. اتصلوا به وأخبروه، وتحدث مع بعضهم. كان هناك اتفاق غير علني على أن يتحدثوا إليه".

وتابع: "هذا ليس علنيا، حتى يُعلنه فلاديمير فلاديميروفيتش، ليس لديّ مثل هذه السلطة. لكنه أخبرني. لذا، إن أردتم تحدثوا. في الوقت الحالي، سراً، حتى لا يكتشف الصحافيون الأمر. ربما يُخاطر فلاديمير فلاديميروفيتش ويُفصح عن هوية من اتصل به للتحدث إليه".

هذا وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس، أن موسكو توافق على المقترحات بشأن إنهاء القتال، لكنها تنطلق من مبدأ أن ذلك ينبغي أن يؤدي إلى سلام طويل الأمد، ويزيل أسباب الأزمة.

وأضاف بوتين أن أوكرانيا يجب أن تطلب بإلحاح من الأمريكيين وقف إطلاق النار بناء على الوضع على الأرض، لافتا إلى أن القوات الروسية تتقدم على جميع جبهات القتال تقريبا. معربا عن امتنانه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اهتمامه الكبير بتسوية الأزمة الأوكرانية.

وشدد على أن روسيا ستتفاوض بشأن الخطوات التالية لإنهاء الصراع بناء على الوضع على الأرض، مشددا على أنه سيتم تنفيذ جميع الخطط العسكرية في مقاطعة كورسك وعلى الجبهات الأخرى.