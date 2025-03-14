أعلن مجلس الوزراء اللبناني برئاسة نواف سلام، الخميس، تعيين العماد رودولف هيكل قائدا جديدا للجيش، خلفا للعماد جوزيف عون الذي تولى منصب رئيس الجمهورية في يناير/ كانون الثاني الماضي.

يذكر أن رتبة العماد هي رتبة عسكرية رفيعة معتمدة في كل من الجيش اللبناني والسوري، وهي تعادل رتبة فريق في بعض الجيوش العربية الأخرى مثل مصر والعراق.

وعقب جلسة في القصر الرئاسي، أعلن وزير الاعلام اللبناني بول مرقص، قرارات مجلس الوزراء، ومنها تعيين هيكل قائدا للجيش، وتعيين مدراء عامين جدد لأجهزة الأمن العام والأمن الداخلي وأمن الدولة.

وأكد مرقص أن تعيينات قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية استندت إلى الخبرات والكفاءة، بهدف ضمان استقرار المؤسسة العسكرية والأمنية في البلاد.

من هو رودولف هيكل؟

ولد رودولف هيكل في عام 1969 في العاصمة بيروت، وهو من أسرة مسيحية مارونية تنحدر من قرية "عقتنيت" في قضاء صيدا جنوب لبنان.

وجرى العرف، منذ اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان عام 1975، أن يكون منصب قائد الجيش – وكذلك رئيس الجمهورية - من نصيب أبناء الطائفة المسيحية المارونية.

يعد هيكل القائد رقم 15 للمؤسسة العسكرية اللبنانية.

حصل على شهادة البكالوريا اللبنانية، ثم إجازة جامعية في العلوم العسكرية، كما حصل على دبلومة تنفيذية في الدراسات العسكرية والاستراتيجية، ويجيد اللغتين الإنجليزية والفرنسية، فضلا عن لغته الأم العربية. وهو متزوج وله ولدان.

تطوع هيكل في الجيش اللبناني بصفة تلميذ ضابط، والتحق بالكلية الحربية اعتباراً من عام 1990.

تدرج في الرتب العسكرية بدءا من ملازم عام 1994 وصولا إلى رتبة عميد ركن عام 2018، ورقي إلى رتبة العماد وتولى قيادة الجيش، في 13 من مارس/ آذار من العام الجاري 2025.

أثناء تدرجه في المناصب العسكرية، تولى هيكل قيادة اللواء الأول في الجيش اللبناني، كما تولى قيادة منطقة جنوبي الليطاني، حيث يعزز الجيش انتشاره منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف النار بين حزب الله وإسرائيل في 27 تشرين الثاني/نوفمبر. وقبل توليه قيادة الجيش مباشرة، كان هيكل يشغل منصب مدير العمليات في الجيش اللبناني.

ويعد هيكل، المقرب من جوزيف عون الذي كان قائدا للجيش قبل انتخابه رئيسا للجمهورية، من القادة العسكريين الأكثر اطلاعا على الوضع الميداني في جنوب لبنان والمنطقة الحدودية مع إسرائيل، استنادا إلى مسؤولياته السابقة.

بعد انتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للبنان، برز اسم رودولف هيكل كأحد أبرز المرشحين لتولي منصب قائد الجيش، نظرا لخبرته العسكرية الواسعة وكفاءته.

وأفادت تقارير صحفية بأنه تم الاتفاق على اسم العماد رودولف هيكل كمرشح لقيادة الجيش، خلال أول جلسة لمجلس الوزراء اللبناني الجديد، برئاسة نواف سلام، في 6 مارس/ آذار الجاري، على أن يعلن ذلك مع بقية المناصب الأمنية، وهو ما جرى بالفعل.

تلقى العماد هيكل العديد من الدورات العسكرية في داخل لبنان وخارجه، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا.

تولى العماد هيكل قيادة قطاع جنوب الليطاني لفترة تجاوزت ثلاث سنوات، حيث لعب دورا محوريا في تنسيق العمليات العسكرية بين الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، لضمان الأمن والاستقرار في الجنوب.

ومن أبرز التحديات التي تواجه هيكل، بعد توليه منصبه الجديد، الحفاظ على استقرار المؤسسة العسكرية في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، ومتابعة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.