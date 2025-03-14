إيلاف من لندن: "عندما تُمكّن النساء والفتيات بكل تنوعهن، تُحدث قياداتهن تحولات في المجتمعات"، هكذا قال بيان وطني للمملكة المتحدة في المناقشة العامة للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة.

وقال اللورد راي كولينز أوف هايباري، وزير شؤون أفريقيا والأمم المتحدة البريطاني، في المناقشة العامة للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة بوم الخميس، إنه بعد ثلاثة عقود من اجتماع العالم في بكين، اتفقنا على إعلان سياسي للجنة وضع المرأة للنهوض بحقوق جميع النساء والفتيات، وإعادة التأكيد على ضرورة احترام حرياتهن الأساسية وتعزيزها وحمايتها.

الأرواح التي أنقذت

وقال: علينا أن نحتفل بالأرواح التي أُنقذت وتغيرت، وبالتقدم المحرز.

وأضاف الوزير البريطاني: اليوم، تزوجت واحدة من كل خمس شابات في طفولتها، مقابل ما يقرب من واحدة من كل أربع قبل عقد من الزمن. ويزداد عدد الفتيات الملتحقات بالمدارس، ولا يزلن كذلك، أكثر من أي وقت مضى. ومن خلال العمل متعدد الأطراف، تتراجع أعداد حالات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بسرعة.

وقال: معًا، يمكننا تحقيق هذا النوع من التغيير. ولذلك، يجب علينا أيضًا أن نجعل هذا العام عامًا للنهوض بالمساواة بين الجنسين.

واضاف اللودر كولينز: على الصعيد العالمي، يتباطأ التقدم المحرز في مجال حقوق جميع النساء والفتيات والفئات المهمشة الأخرى ويتراجع.

وتايع يقول: تواجه النساء والفتيات اعتداءً متجددًا. اعتداءً على الحقوق الأساسية التي تمنحهن استقلاليتهن في حياتهن وأجسادهن، مما يمنعهن من الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية الشاملة ونيل حقوقهن الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الإجهاض الآمن.

اعتداءً على الحق في المشاركة الكاملة والمتساوية والآمنة والهادفة في جميع مجالات الحياة.

واعتداءً على قدرتنا على العمل معًا - بما في ذلك على المستوى المتعدد الأطراف، حيث لا يجوز التنازل عن هذه الحقوق.

التقنيات والتهديدات

وقال البيان البريطاني: تُضاعف التقنيات الناشئة بسرعة التهديدات - من العنف عبر الإنترنت إلى التحيز الخوارزمي. وتؤثر هذه التهديدات على الرجال والفتيان أيضًا، الذين تُعزلهم رواياتٌ مؤذية حول الأدوار الجندرية والذكورة.

وأكد على وجوب أن يلعب الرجال والفتيان دورًا متساويًا في هذه الرحلة - كحلفاء ومناصرين ووكلاء للتغيير.

وقال لورد كولينز: عندما تُمكّن النساء والفتيات بكل تنوعهن، تُحدث قياداتهن تحولًا في المجتمعات. وهذا يجعلنا ذلك أكثر فعالية في كل شيء، من معالجة أزمة المناخ والطبيعة، إلى بناء السلام والسعي لتحقيق الرخاء.

تعزيز المساواة

وقال الوزير البريطاني إن تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات أولوية للمملكة المتحدة.إذ أننا نعمل على إزالة الحواجز أمام النساء والفتيات، من قاعات الدراسة إلى مجالس الإدارة.

كما نعمل مع الآخرين من خلال شراكات حديثة ومحترمة حول العالم، بما في ذلك مع مجموعات شعبية تقودها النساء.

كما يُعد المجتمع المدني، وسيظل، جوهر لجنة وضع المرأة.

وختم الوزير البريطاني بيانه بالقول: بصفتي نقابيا طوال حياتي، أُدرك تمامًا أهمية المجتمع المدني في إحداث التغيير الذي ننشده جميعًا.