إيلاف من لندن: في ما يشبه "مناورة سلطوية تقليدية" حسب وصف قناة بريطانية، أُجبر المبعوث الخاص لدونالد ترامب، والذي يُطلق عليه غالبًا اسم "وسيطه"، على الانتظار 8 ساعات للقاء الرئيس الروسي.

وغادر المبعوث ستيف ويتكوف موسكو بعد بضع ساعات، على ما يبدو فور انتهاء المحادثات. ووفقًا للقطات نُشرت لموكبه وهو يغادر ويعود إلى مطار فنوكوفو بموسكو، فقد مكث هناك لأكثر من اثنتي عشرة ساعة بقليل.

ويبدو أنه ظلّ ينتظر طوال معظم تلك الفترة.

وأُرسل السيد ويتكوف، قطب العقارات السابق الذي أصبح كبير مفاوضي دونالد ترامب، والذي يُشار إليه غالبًا باسم "وسيط الرئيس"، إلى موسكو لتسليم فلاديمير بوتين الاقتراح الأمريكي بوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا.

وكانت زيارته مقررة مع بداية الأسبوع، عقب المحادثات الأميركية الأوكرانية في المملكة العربية السعودية.

لكن بعد وصوله قرابة وقت الغداء يوم الخميس، ظلّ في حالة من عدم الاستقرار لثماني ساعات على الأقل قبل استدعائه إلى الكرملين.

ويبدو أن السيد بوتين كان مشغولاً للغاية بلقاء شخص آخر - الزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو - عن زيارة دولة مُرتّبة على عجل أُعلن عنها في اليوم السابق.

هل كانت زيارة الحليف مجرد استعراض قوة تقليدي من بوتين؟

لا نعلم على وجه اليقين ما إذا كان توقيت زيارة السيد لوكاشينكو مُتعمّداً، لكنها بالتأكيد لم تبدو مصادفة.

بدلاً من ذلك، بدت وكأنها استعراض قوة تقليدي من بوتين.

لا يُحبّ زعيم الكرملين أن يُحشر في الزاوية ويُملى عليه ما يجب فعله، خاصةً في منطقته.

بدا هذا وكأنه رسالة للأمريكيين - "أنا الرئيس، أنا من يُحدّد الجدول الزمني، ولستُ مديناً لأحد".

في النهاية، منح السيد ويتكوف ذلك الوقت المهم للغاية، بعد حلول الليل وخلف الأبواب المغلقة.

لا نعرف مدة حديثهما، ولا التفاصيل الدقيقة لنقاشهما، لكنني أعتقد أن بإمكاننا التكهن بشكل دقيق بالنظر إلى تصريحات السيد بوتين في وقت سابق من المساء.

وفي مؤتمر صحفي عُقد إلى جانب السيد لوكاشينكو، أوضح بوتين بوضوح تام أنه لن يقبل بوقف إطلاق النار إلا إذا حصل على مقابل.

يريد كل شيء

وليس الأمر متعلقًا بأمر واحد فقط. جميع الخطوط الحمراء لروسيا لا تزال قائمة، ويبدو أن بوتين لا يزال يريد كل شيء.

ويشير تعليقه بشأن "الأسباب الجذرية" للصراع إلى أن جميع الخطوط الحمراء لروسيا لا تزال قائمة - عدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو، وعدم وجود قوات الناتو لحفظ السلام، واحتفاظ روسيا بجميع الأراضي التي استولت عليها.

ووفقًا لإذاعة (ماياك) الروسية، انتهت اجتماعات السيد بوتين في الكرملين الساعة 1:30 صباحًا.

بعد حوالي نصف ساعة، عاد السيد ويتكوف إلى المطار - مغادرًا روسيا، على ما يبدو - ليس بموافقة السيد بوتين، بل بقائمة مطالب.

الآن، يعود الأمر إلى السيد ترامب ليقرر ما سيفعله بعد ذلك.

أعدت هذه المادة من موقع قناة (سكاي نيوز) البريطانية على الرابط:

https://news.sky.com/story/trumps-fixer-was-made-to-wait-eight-hours-to-meet-putin-it-felt-like-a-classic-power-play-13328525