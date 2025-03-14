قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يوافق على فكرة وقف إطلاق النار في أوكرانيا، لكن "الأسئلة" لا تزال قائمة حول طبيعة الهدنة، حيث وضع عدداً من الشروط الصعبة.

وجاء حديث الرئيس الروسي في رد له على خطة وقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً، والتي وافقت عليها أوكرانيا في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد محادثات مع الولايات المتحدة.

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رد فعل بوتين على الخطة بأنه "تلاعب" ودعا إلى فرض المزيد من العقوبات على روسيا.

في هذه الأثناء، فرضت الولايات المتحدة عقوبات إضافية على قطاعات النفط والغاز والبنوك الروسية.

وفي مؤتمر صحفي في موسكو يوم الخميس، قال بوتين عن مقترح وقف إطلاق النار: "الفكرة صحيحة - ونحن ندعمها - ولكن هناك أسئلة نحتاج إلى مناقشتها".

وقال بوتين إن وقف إطلاق النار يجب أن يؤدي إلى "سلام دائم وإزالة الأسباب الجذرية لهذه الأزمة"، مضيفاً "علينا التفاوض مع زملائنا وشركائنا الأمريكيين، ربما سأجري مكالمة مع دونالد ترامب".

وأضاف بوتين: "سيكون من الجيد للجانب الأوكراني أن يتوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة 30 يوماً، نحن نؤيد ذلك، ولكن هناك بعض الفروق الدقيقة."

وقال بوتين إن إحدى مناطق الخلاف هي منطقة كورسك الروسية، حيث شنت أوكرانيا توغلاً عسكرياً العام الماضي واستولت على بعض الأراضي.

وزعم أن روسيا استعادت السيطرة الكاملة على كورسك، وقال إن القوات الأوكرانية هناك "أصبحت معزولة"، مشيراً إلى أنهم "يحاولون المغادرة، لكننا نسيطر على الوضع، وقد تخلوا عن معداتهم".

وأضاف بوتين"هناك خياران أمام الأوكرانيين في كورسك - الاستسلام أو الموت".

وفي معرض طرحه بعض أسئلته حول آلية تطبيق وقف إطلاق النار، تساءل بوتين: "كيف ستُستغل هذه الأيام الثلاثين؟ هل تستغلها أوكرانيا للتعبئة؟ وإعادة التسلح؟ وتدريب الأفراد؟ أم لا شيء من هذا؟ ثم السؤال: كيف سيتم التحكم في ذلك؟".

كذلك طرح بوتين أسئلة متعلقة بمَن سيُصدر الأمر بإنهاء القتال؟ وبأي ثمن؟ ومن يقرر من خرق أي وقف إطلاق نار محتمل على مسافة تزيد عن 2000 كيلومتر؟ كل هذه الأسئلة تتطلب عملاً دقيقاً من الجانبين، من يراقبها؟

واتهم زيلينسكي في خطابه المصور الليلي بوتين بالتحايل وقال "لا يقول لا بشكل مباشر"، لكنه "في الممارسة العملية، يستعد للرفض".

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وأضاف الرئيس الأوكراني: "بوتين، بطبيعة الحال، يخشى أن يقول للرئيس ترامب بشكل مباشر إنه يريد مواصلة هذه الحرب، ويريد قتل الأوكرانيين".

وقال زيلينسكي إن الزعيم الروسي وضع الكثير من الشروط المسبقة "لأن لا شيء سينجح على الإطلاق".

وبعد تصريحات بوتين ورد زيلينسكي، هناك الآن انقسام واضح بين مواقف الجانبين، حيث تريد أوكرانيا عملية من مرحلتين: وقف سريع لإطلاق النار ثم الحديث عن تسوية طويلة الأمد.

فيما تعتقد روسيا أنه لا يمكن فصل العمليتين، وأنه ينبغي حسم جميع القضايا في صفقة واحدة. ويبدو أن كلا الجانبين راضٍ عن مناقشة خلافاتهما.

وتعتقد أوكرانيا أنها قادرة على الضغط على روسيا، وتصويرها كصانع سلام متردد، ومحاولة كسب الوقت، وفي المقابل، تعتقد روسيا أن لديها الآن فرصة لإثارة مخاوفها الجوهرية، بشأن توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) وسيادة أوكرانيا.

لكن هذا يُمثل مشكلةً لدونالد ترامب، فقد أوضح أنه يريد نتيجةً سريعةً، تُنهي القتال في غضون أيام.

وفي الوقت الحالي، لا يبدو أن بوتين يريد المشاركة في هذه اللعبة.

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وقال ترامب في البيت الأبيض عقب تصريحات بوتين إنه "سيحب" لقاء الزعيم الروسي، وإنه يأمل أن "تفعل روسيا الشيء الصحيح" وتوافق على الهدنة المقترحة لمدة 30 يوماً.

وقال "نرغب في رؤية وقف إطلاق النار من جانب روسيا".

وفي وقت سابق خلال اجتماع في المكتب البيضاوي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، قال ترامب للصحفيين إنه ناقش بالفعل تفاصيل محددة مع أوكرانيا.

وقال ترامب "لقد ناقشنا مع أوكرانيا الأراضي التي سيتم الاحتفاظ بها أو فقدها، والبنود الأخرى للاتفاق النهائي".

وأضاف "لقد تمت مناقشة الكثير من تفاصيل الاتفاق النهائي بالفعل."

وفيما يتعلق بانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، قال ترامب إن "الجميع يعرف ما هو الجواب على ذلك".

وجاءت العقوبات الجديدة على النفط والغاز الروسيين في الوقت الذي فرضت فيه إدارة ترامب قيوداً إضافية على الوصول إلى أنظمة الدفع الأمريكية، مما جعل من الصعب على الدول الأخرى شراء النفط الروسي.

وفي هذه الأثناء، التقى بوتين المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف خلف أبواب مغلقة في موسكو.

وفي وقت سابق من اليوم، رفض مساعد الكرملين يوري أوشاكوف اقتراح وقف إطلاق النار الذي تقدمت به الولايات المتحدة.

ونشر الكرملين، الأربعاء، مقطع فيديو قال إنه يُظهر بوتين وهو يزور منطقة كورسك الروسية، مرتدياً زياً عسكرياً رمزياً، وأعلنت روسيا لاحقاً أنها استعادت السيطرة على مدينة سودزا الرئيسية.

وشنت روسيا غزواً واسع النطاق في فبراير/شباط 2022، وهي تسيطر الآن على حوالي 20 في المئة من الأراضي الأوكرانية.

وقد قُتل أكثر من 95 ألف شخص من صفوف الجيش الروسي في الحرب، فيما تشير آخر تحديثات أرقام ضحايا أوكرانيا بمقتل 43 ألف جندي وضابط أوكراني، ويعتقد محللون غربيون أن هذا الرقم أقل من الواقع.