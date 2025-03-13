إيلاف من واشنطن: كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أن الولايات المتحدة ستضم غرينلاند، في حين أبدى ترحيبه بنتيجة الانتخابات في الجزيرة القطبية الشمالية.

وقال الرئيس الأميركي، عندما سئل عن رؤيته بشأن الضم المحتمل لغرينلاند خلال اجتماع في المكتب البيضاوي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته: "أعتقد أن ذلك سيحدث".

وقال ترامب "نحن بحاجة إلى غرينلاند من أجل الأمن الدولي"، مضيفًا أنه واثق من أن روته سيلعب دورًا "فعالًا".

من جانبه، قال روته إنه لا "يريد إقحام حلف شمال الأطلسي" في المناقشة، لكنه أقر بأهمية غرينلاند بالنسبة لأمن القطب الشمالي في ضوء المصالح الصينية والروسية.

وأثار ترامب ضجة في كانون الثاني (يناير) عندما قال إن الأراضي الدنماركية وأكبر جزيرة في العالم "ضرورة مطلقة" للأمن الأمريكي، ورفض استبعاد الإكراه الاقتصادي أو العسكري للسيطرة عليها.

أصبحت غرينلاند جزءًا من الكومنولث الدنماركي منذ عام 1953، عندما تمت ترقيتها من حالة المستعمرة بعد أكثر من 200 عام.

وقال ترامب إن "الدنمارك بعيدة للغاية"، مضيفا أن كوبنهاجن ليست في وضع يسمح لها بتوفير الحماية.

نشر يارلوف على X يوم الخميس: "لا نُرحّب بمزاح الأمين العام لحلف الناتو مع ترامب بشأن غرينلاند بهذه الطريقة. هذا يعني حربًا بين دولتين عضوين في حلف الناتو. لقد صوّتت غرينلاند مؤخرًا ضدّ الاستقلال الفوري عن الدنمارك، ولا ترغب في أن تكون أميركية أبدًا".

غرينلاند تستجيب

كما رد موتي بي إيجيدي، زعيم غرينلاند، على الفور على تعليقات ترامب يوم الخميس، قائلاً: "كفى" ودعا زعماء الأحزاب في الجزيرة إلى اجتماع "لتعزيز رفضنا لترامب".

يقضي إيجيدي أيامه الأخيرة في منصبه بعد خسارته في انتخابات غرينلاند يوم الثلاثاء، والتي وصفها ترامب بأنها "انتخابات جيدة لنا". وأشاد بالفائز في الانتخابات، ينس فريدريك نيلسن من الحزب الديمقراطي، ووصفه بأنه "شخصية ممتازة".

يُعرف الديمقراطيون، الذين فازوا بنسبة 30% من الأصوات ، ببرنامجهم الداعم للأعمال التجارية، والذي يدعم مسيرة غرينلاند نحو الاستقلال من خلال توفير المزيد من الفرص الاقتصادية. وقد أصرّوا على إلغاء الحظر المفروض على استخراج موارد الجزيرة. لكن نيلسن والديمقراطيين أكدوا أيضًا بحزم أن غرينلاند ليست للبيع ورفضوا فكرة أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة.

ووصف نيلسن تعليقات ترامب بأنها غير مقبولة. وقال على مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، إن "تصريحات ترامب من الولايات المتحدة غير مناسبة وتظهر مرة أخرى أنه في مثل هذه المواقف، يجب أن نقف معًا".

