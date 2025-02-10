إيلاف من واشنطن: اقترحت الدنمارك شراء ولاية كاليفورنيا من الولايات المتحدة ردا على تصريحات ترامب بشأن الاستحواذ على غرينلاند.

وقال منظم الحملة كزافييه دوتوا لصحيفة "بوليتيكو" إن الدولة الأمريكية ستكون على استعداد لدفع تريليون دولار ومخبوزات دنماركية مدى الحياة "ستدفعها هوليوود". وقد حظي اقتراحه بالفعل بدعم ما يقرب من 200 ألف شخص.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اتصل في وقت سابق برئيسة الوزراء الدنماركية فرديدركسن بشأن قضية شراء غرينلاند، وقالت إنها ليست للبيع، وهو ما أكده أيضا وزير الخارجية الدنماركي.

شولتس يدعو الناتو إلى حماية غرينلاند

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى تعزيز تواجد الناتو في غرينلاند بسبب خطر "التغييرات الحدودية" لكنه لم يتطرق بتاتا إلى الرئيس دونالد ترامب بل تحدث عن "تهديد" من روسيا والصين.

وشدد المستشار على ضرورة "الحفاظ على موقف مستقيم والتحدث بوضوح عندما تواجه دولة صغيرة مثل الدنمارك تحديات"، لكنه أكد خلال ذلك على ضرورة الحفاظ على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة.

وأضاف شولتس: "المهم بالنسبة لي، هو أن الولايات المتحدة تبقى حليفتنا الأكثر أهمية. والتعاون عبر الأطلسي له أهمية قصوى. ولهذا السبب سنواصل بذل كل ما في وسعنا للحفاظ على علاقات جيدة. حتى عندما تصبح الأمور صعبة ومعقدة".

وأشار شولتس أيضا إلى أن فرض ترامب للرسوم الجمركية التجارية الجديدة، سيؤدي إلى المواجهة بدلا من التعاون ذي المنفعة المتبادلة.

