إيلاف من واشنطن: شهد مطار دنفر الدولي حالة طوارئ مساء الخميس بعد أن هبطت طائرة تابعة لشركة "أميركان إيرلاينز" اضطراريًا بسبب اهتزازات في المحرك، قبل أن تشتعل النيران فيه أثناء توجه الطائرة إلى بوابة المطار. وأسفر الحادث عن نقل 12 شخصًا إلى المستشفى بإصابات طفيفة، وفقًا لما أعلنه المطار عبر منصة "إكس".



الطائرة، وهي من طراز "بوينغ 737-800"، كانت تُشغل الرحلة رقم 1006 بين كولورادو سبرينغز ودالاس فورت وورث، لكن الطاقم رصد اهتزازات غير طبيعية في المحرك أثناء الرحلة، ما دفعهم إلى تغيير المسار والهبوط في دنفر عند الساعة 17:15 مساءً بالتوقيت المحلي، وفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية الأميركية.



فور وصول الطائرة إلى المدرج، وخلال توجهها إلى البوابة، اندلعت النيران في أحد محركاتها، مما استدعى استجابة سريعة من فرق الطوارئ في المطار. وأظهرت مقاطع فيديو وصور التقطتها وسائل الإعلام ركابًا يقفون على أحد أجنحة الطائرة بينما يحيط الدخان بها، قبل أن يتم إجلاؤهم عبر الزلاجات القابلة للنفخ.



وأكدت شركة "أميركان إيرلاينز" في بيان أن الطائرة تعرضت لمشكلة متعلقة بالمحرك بعد الوصول إلى البوابة، دون توضيح دقيق لموعد اندلاع الحريق.



وأشادت الشركة بسرعة استجابة طاقم الطائرة وفريق المطار وأجهزة الطوارئ في التعامل مع الحادث لضمان سلامة الركاب والطاقم.



وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق بحلول المساء، بينما أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية أنها ستفتح تحقيقًا في الحادث للوقوف على ملابساته وأسبابه.



يأتي هذا الحادث وسط سلسلة من الحوادث الجوية الأخيرة التي شهدتها الولايات المتحدة، مما زاد من المخاوف بشأن سلامة الطيران، رغم أن السفر الجوي لا يزال من أكثر وسائل النقل أمانًا.

ومن بين الحوادث الأخيرة، تحطم طائرة وانقلابها أثناء الهبوط في تورونتو، واصطدام طائرة تابعة لليابان إيرلاينز بطائرة تابعة لشركة دلتا أثناء تحركها على المدرج في مطار سياتل.