إيلاف من دمشق: في تصريحات نارية مفاجئة، أعلن شيخ عقل الموحدين الدروز في سوريا ألا توافق مع الحكومة في دمشق.

وقال خلال لقاء محلي بمحافظة السويداء: لا وفاق ولا توافق مع الإدارة السياسية في دمشق، متهما الحكومة الانتقالية الحالية بالتطرف.

كما شدد على أنه "سيذهب باتجاه ما هو مناسب للطائفة".

كذلك حذر من خطورة المرحلة، قائلا "نحن بمرحلة كن أو لا تكون".

قديمة أو جديدة؟

فيما أثارت تلك التصريحات جدلاً واسعاً، إذ اعتبر البعض أنها قديمة، وقد أعيد نشرها، اليوم الخميس، عبر منصات إعلامية محلية.

كما أطلقت موجة من التساؤلات لاسيما أنها أتت في ظل تقارب بين القيادات السياسية والروحية في الجنوب والعاصمة دمشق.

وكانت قيادات درزية اجتمعت أمس الأربعاء مع محافظ السويداء، مصطفى البكور، ووقعت على وثيقة تفاهم تهدف إلى تنظيم الأوضاع الإدارية والأمنية في المحافظة الجنوبية.

فيما تعهدت الحكومة بموجب بنود الوثيقة بالتنسيق مع أبناء المحافظة، من أجل معالجة الملفات العالقة وتحقيق استقرار إداري وأمني في المنطقة.