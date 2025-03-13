إيلاف من لندن: رحبت مصر والأردن في بيانين لوزارتي خارجيتيهما بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حول عدم مطالبة سكان قطاع غزة بمغادرة القطاع.

وقال ترامب، قبيل اجتماعه مع رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن يوم الأربعاء في البيت الأبيض، إنه لن يُطرد أحد من غزة. واضاف في بيانه إلى جانب مارتن: "لا أحد يطرد أحدًا من غزة".

تأتي تصريحات ترامب بشأن غزة بعد أن قدم اقتراحًا أوليًا في فبراير الماضي بنقل جميع سكان غزة حتى تتمكن الولايات المتحدة من السيطرة على القطاع وإعادة إعماره.

وأعربت وزارة الخارجية المصرية، يوم الخميس، عن تقدير القاهرة لتصريحات الرئيس الأميركي التي قال فيها إنه "لا أحد يطرد فلسطينيًا من غزة"، في إشارة إلى ما قد يكون تراجعًا عن اقتراحه بتهجير الفلسطينيين المقيمين في القطاع الساحلي لإفساح المجال أمام إقامة "ريفييرا شرق أوسطية".

وفي عمّان، أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، دعم المملكة للجهود الرامية إلى تحقيق السلام الذي تقبله الشعوب، وأن المملكة والولايات المتحدة شركاء في هذا الجهد.



وشدد السفير القضاة على أهمية تحقيق السلام العادل والدائم الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقيّة وفق حل الدولتين، سبيلاً وحيداً لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.