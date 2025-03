إيلاف من واشنطن: أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعليقه على الجوارب التي كان يرتديها نائبه، جي دي فانس خلال لقاء رسمي في البيت الأبيض.

وقال ترامب في مقطع فيديو أثناء الاجتماع مع رئيس الوزراء الأيرلندي، تاوسيتش مايكل مارتن: "أحب هذه الجوارب.. ماذا عن هذه الجوارب؟ أحاول أن أبقى مركزا لكنني معجب فعلا بجوارب نائب الرئيس".

"I love these socks. What's with these socks? I'm trying to stay focused, but I'm very impressed with the VP's socks."



President Trump gets sidetracked by Vice President JD Vance's green shamrock socks while meeting with the Irish prime minister at the White House.☘️ pic.twitter.com/mm53sOHc8q