إيلاف من واشنطن: أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعليقه على الجوارب التي كان يرتديها نائبه، جي دي فانس خلال لقاء رسمي في البيت الأبيض.

وقال ترامب في مقطع فيديو أثناء الاجتماع مع رئيس الوزراء الأيرلندي، تاوسيتش مايكل مارتن: "أحب هذه الجوارب.. ماذا عن هذه الجوارب؟ أحاول أن أبقى مركزا لكنني معجب فعلا بجوارب نائب الرئيس".

"I love these socks. What's with these socks? I'm trying to stay focused, but I'm very impressed with the VP's socks."



President Trump gets sidetracked by Vice President JD Vance's green shamrock socks while meeting with the Irish prime minister at the White House.☘️ pic.twitter.com/mm53sOHc8q — Fox News (@FoxNews) March 12, 2025

بدوره، انفجر فانس ضاحكاً وشارك الفيديو عبر حسابه على منصة "إكس"، وكتب: "كنت أعرف أنه سيعلق على هذه الجوارب"، مع رمز تعبيري للضحك.

وارتدى نائب الرئيس الأميركي جوارب بيضاء تحمل رسوم ورقة النفل الخضراء بمناسبة عيد القديس باتريك.

فانس يكشف السبب

وقبل الاجتماع، رحب فانس بمايكل مارتن في منزله لتناول الفطور بمناسبة عيد القديس باتريك، وكشف عن سبب ارتدائه جوارب منقوشة بأوراق النفل.

وقال "تكريما لك، ارتديت هذه الجوارب المزخرفة بأوراق النفل. عندما نلتقي لاحقاً في المكتب البيضاوي إذا لاحظ ترامب هذه الجوارب عليك أن تدافع عني وتقول: هذا جزء مهم من تعزيز العلاقة الأيرلندية والأميركية، وهذا هو السبب الوحيد لارتدائه الجوارب هذه".

يذكر أنه في الـ17 من مارس/ آذار من كل عام، يكتسي العالم باللون الأخضر ونبات النفل، احتفالاً بعيد القديس باتريك في أيرلندا.

