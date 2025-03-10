إيلاف من دمشق: أعلنت الرئاسة السورية، الاثنين، أنَّ دمشق توصلت إلى اتفاق لدمج "قوات سوريا الديمقراطية" في مؤسسات الدولة.

ووقّع الاتفاق كل من الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قوات سوريا الديمقراطية" الجنرال مظلوم عبدي.

ونشرت الرئاسة السورية بياناً وقعه الطرفان وجاء فيه أنه تم الاتفاق على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".

وفيما يلي نص الاتفاق الذي نشرته رئاسة الجمهورية العربية السورية على قناتها في التلغرام:

"بناء على اجتماع جرى بين السيد الرئيس أحمد الشرع والسيد مظلوم عبدي في يوم الإثنين الموافق لـ 10 آذار 2025، تم الاتفاق على ما يلي:

1 - ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة، بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.

2 – المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية.

3 - وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية.

4 – دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.

5 – ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية.

6 – دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها.

7 - رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري.

8 - تعمل وتسعى اللجان التنفيذية على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي."