

إيلاف من واشنطن: أفادت شبكة CNN التلفزيونية، بأن القائم بأعمال نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الدبلوماسية العامة دارين بيتي، نشر شائعات حول ميول مثلية لدى وزير الخارجية ماركو روبيو.

وأشارت القناة إلى أن دارين بيتي روج هذه الشائعات، قبل توليه منصبه في الوزارة، واستشهدت بمنشورات بيتي المحذوفة على شبكة التواصل الاجتماعي X.

وقالت القناة: "تظهر المنشورات المحذوفة، أن مسؤولا كبيرا في وزارة الخارجية الأمريكية (بيتي) نشر شائعات كاذبة حول الميول الجنسي لروبيو".

وباستخدام بيانات أرشيف الإنترنت، وجدت شبكة CNN أن بيتي زعم في مواد نشرها في يناير 2021، بأن انتهاك روبيو لحظر التجوال كطالب واعتقاله اللاحق كان دليلا على أنه مثلي الجنس وحضر حفلات محددة.

وبالإضافة إلى ذلك، وصف بيتي، في منشوراته المحذوفة، روبيو ساخرا بأنه شخص ذو معدل ذكاء منخفض، والناخبين المستعدين للتصويت لصالح روبيو - "كلاب جيدة"، وأعرب أيضا عن شكوكه بشأن وجود مستقبل سياسي لوزير الخارجية، واصفا التغيير في صورته العامة بأنه "احتيال" و"هراء".

ومع ذلك، أعرب بيتي في تصريحات لشبكة CNN عن ثقته الكاملة في روبيو، وشدد على أن فرصة العمل تحت قيادته بأنها "شرف لا يصدق". ورفض روبيو نفسه التعليق على تصريحات بيتي السابقة، مؤكدا أن المذكور لن يحصل على منصب دائم في الوزارة.

وماركو أنطونيو روبيو، من مواليد عام 1971، كان عضوا في الكونغرس عن الحزب الجمهوري منذ 2011، تم تعيينه بمنصب وزير الخارجية في إدارة دونالد ترامب الثانية 2025. وروبيو من عائلة كوبية أمريكية وخريج جامعة فلوريدا في القانون، ويعتبر من معارضي سياسة الرئيس باراك أوباما.