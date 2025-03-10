إيلاف من لندن: توجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، إلى المملكة العربية السعودية للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان،قبل محادثات حاسمة مع الولايات المتحدة.

وستجري محادثات بين فريق الرئيس الأوكراني ومسؤولين أميركيين بشأن إنهاء الحرب مع روسيا في لحظة محفوفة بالمخاطر بشكل متزايد بالنسبة لكييف.

وبعد أن كانت الحليف الرئيسي لأوكرانيا، في ظل إدارة دونالد ترامب الثانية، أعادت الولايات المتحدة توجيه سياستها الخارجية ودعمها للبلاد.

ولعب الزعيم السعودي الأمير محمد بن سلمانأدوارًا مختلفة في الوساطة منذ غزو روسيا في عام 2022، بما في ذلك التوسط في تبادل الأسرى واستضافة المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة الشهر الماضي.

ومن المقرر أن تجرى المحادثات غدًا الثلاثاء وستكون الأولى بين البلدين منذ الخلاف الكارثي في ​​المكتب البيضاوي بين زيلينسكي وترامب.

ومن المتوقع أن تركز المحادثات على صفقة المعادن الحاسمة وكيفية إنهاء الحرب.

التزام بحوار بناء

وأكد زيلينسكي أنه لن يحضر محادثات السلام، وبدلاً من ذلك سيضم الوفد الأوكراني رئيس أركانه ووزراء الخارجية والدفاع ومسؤول عسكري كبير في الإدارة الرئاسية.

وقال زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "من جانبنا، نحن ملتزمون تمامًا بالحوار البناء، ونأمل في مناقشة والاتفاق على القرارات والخطوات اللازمة".

واضاف: "المقترحات الواقعية مطروحة على الطاولة. والمفتاح هو التحرك بسرعة وفعالية".

الموقف الأميركي

ومن جهته، قال المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، الذي كان يرتب المحادثات، إن الفكرة هذا الأسبوع كانت "التوصل إلى إطار لاتفاقية سلام ووقف إطلاق نار أولي أيضًا".

وسيقود الفريق الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو وسيلتقي بالأمير محمد أيضًا.

وقبل المحادثات، تحدث روبيو مع كبار المسؤولين في أوكرانيا، ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، فقد "أكد أن الرئيس ترامب عازم على إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن وأكد أن جميع الأطراف يجب أن تتخذ خطوات لضمان السلام المستدام".

هدنة

يشار إلى أن زيلينسكي كان سابقًا بعض التفاصيل حول ما قد تبدو عليه المراحل الأولى من السلام، داعيًا إلى هدنة في الجو والبحر، بالإضافة إلى تبادل الأسرى. وقال إن هذا الأخير من شأنه أن يقدم اختبارًا حاسمًا لالتزام روسيا بإنهاء الحرب.

ومع ذلك، رفضت روسيا فكرة الهدنة المؤقتة، مدعية أنها محاولة من كييف لكسب الوقت.وقال زيلينسكي أيضًا إن كييف مستعدة لتوقيع صفقة المعادن المهمة مع الولايات المتحدة.