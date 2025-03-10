إيلاف من لندن: اشتعلت النيران، اليوم الإثنين، في ناقلة نفط وسفينة شحن بعد اصطدامهما قبالة بحر الشمال قبالة سواحل شرق يوركشاير البريطانية.

وقالت مؤسسة إنقاذ النجاة الملكية البريطانية إن هناك تقارير تفيد بأن عددا من الأشخاص (نحو 32 إلى الان) هجروا السفن بعد الاصطدام في بحر الشمال، حيث أرسلت قوارب إنقاذ من بريدلينغتون والعديد من المدن الساحلية في لينكولنشاير.

وأضافت خدمة قوارب النجاة أنها أرسلت أربعة أطقم إلى مكان الحادث بعد الإبلاغ عن الحادث قبل الساعة 9.50 صباحًا بقليل.

وهجر عدد من الأشخاص السفن بعد الاصطدام على بعد حوالي 13 ميلاً من الساحل.

وعلم أن جميع من كانوا على متن ناقلة النفط "بأمان تام"، ومع ذلك تم إطلاق وقود الطائرات في البحر، وفقًا للشركة التي تدير السفينة.

وقال مارتن بويرز، الرئيس التنفيذي لميناء غريمسباي إيست، إن اثنين وثلاثين ضحية تم نقلهم إلى الشاطئ. وقال السيد بويرز إن 13 ضحية تم نقلهم على متن سفينة عالية السرعة من طراز Windcat 33، تلاها 19 آخرون على متن قارب إرشادي بالميناء.

كرة نارية ضخمة

وأضاف أن هناك تقارير عن "كرة نارية ضخمة". وقال "لا بد أنهم أرسلوا نداء استغاثة - لحسن الحظ كانت هناك سفينة لنقل الطاقم هناك بالفعل.

وقال: "منذ ذلك الحين، كان هناك أسطول من سيارات الإسعاف لالتقاط أي شخص يمكنهم العثور عليه".

وأكدت مجموعة الخدمات اللوجستية الأميركية (كرولي)، التي تدير ناقلة النفط ستينا إيماكيوليت، أن السفينة أطلقت بعض وقود الطائرات بعد تعرضها لتمزق خزان شحن.

وقالت في بيان: "تعرضت ستينا إيماكيوليت لتمزق خزان شحن يحتوي على وقود Jet-A1 بسبب الاصطدام (عندما تصطدم سفينة متحركة بجسم ثابت).

واضافت كرولي: "اندلع حريق نتيجة للحادث، وتم الإبلاغ عن تسرب الوقود. وقد هجر طاقم السفينة ستينا إيماكيوليت السفينة بعد وقوع انفجارات متعددة على متنها.، وأضافت: "جميع البحارة في كراولي آمنون وموجودون بالكامل."

خطة استجابة

وقالت الشركة إنها بدأت خطة الاستجابة الطارئة للسفينة و"تعمل بنشاط مع الوكالات العامة لاحتواء الحريق وتأمين السفينة".

وأضافت كراولي: "أولويتنا الأولى هي سلامة الناس والبيئة. وسوف نقدم المزيد من التحديثات مع توفر المعلومات".

وقال خفر السواحل البريطاني في وقت سابق إنه كان ينسق الاستجابة للطوارئ.

وانطلقت مروحية خفر السواحل من همبرسايد وتوجهت إلى مكان الحادث إلى جانب قوارب النجاة من سكجنيس وبريدلينجتون ومابلثورب وكليثوربس.

كما شاركت طائرات خفر السواحل البريطانية ذات الأجنحة الثابتة والسفن القريبة ذات القدرة على مكافحة الحرائق في العملية.

وقالت خدمة الإسعاف في إيست ميدلاندز إنها تلقت مكالمة في الساعة 11:28 صباحًا إلى نورث كواي في مدينة جريمسباي الساحلية في لينكولنشاير.

وأضافت في بيان: "لقد أرسلنا موارد متعددة، بما في ذلك فريق الاستجابة للمناطق الخطرة لدينا، وما زلنا حاليًا في مكان الحادث".

وفي الوقت نفسه، أرسل فرع التحقيق في الحوادث البحرية (MAIB) محققين إلى المدينة.

وقال متحدث: "يقوم فريق المفتشين والموظفين الداعمين لدينا بجمع الأدلة وإجراء تقييم أولي للحادث لتحديد خطواتنا التالية".

الناقلة والسفينة

يذكر أن ناقلة النفط هي (ستينا إيماكيوليت Stena Immaculate) وهي تبحر تحت العلم الأمريكي، بينما تحمل سفينة الشحن اسم سولونغ Solong وترفع العلم البرتغالي، وفقًا لموقع Marinetraffic.com.

وكان من المقرر أن تسافر سولونغ إلى روتردام في هولندا بعد المغادرة من غرانجماوث Grangemouth في اسكتلندا هذا الصباح، وفقًا لموقع Marinetraffic.com.

وتشير الصور المتحركة على موقع التتبع إلى أن ناقلة النفط ظلت ثابتة بينما كانت Solong تتجه مباشرة نحوها قبل الاصطدام.

ويُعتقد أن الناقلة ستينا أيماكوليت Stena Immaculate، التي كانت مسافرة من اليونان إلى المملكة المتحدة، كانت راسية في ذلك الوقت.

قال ديفيد ماكفارلين، مدير مستشاري المخاطر والسلامة البحرية، لشبكة (سكاي نيوز) إن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى ساعة لرفع المرساة - مما يعني أن الناقلة ربما لم يكن لديها الوقت للخروج من الطريق.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه السيد بويرز إن سفينة الحاويات ربما كانت تعمل بنظام الطيار الآلي وقت وقوع الحادث.

وأضاف: "الطيار الآلي يوجه المسار فقط، ولا ينحرف، ولا يوجد انحناء في البحر".

برنامج أميركي

وإلى ذلك، قالت نقابة ضباط البحرية الأميركية إن الناقلة كانت جزءًا من برنامج لامتلاك 10 سفن قادرة على نقل النفط للجيش الأميركي في "أوقات الحاجة".

وقالت المجموعة إن (ستينا إيماكيوليت) تم تغيير علمها في أغسطس 2023 كجزء من برنامج من قبل وزارة الدفاع الأمريكية والإدارة البحرية الأمريكية.

ستواصل العمليات التجارية ولكن يمكن استئجارها من قبل الحكومة الأمريكية على أساس قصير الأجل.

ولا يُعرف ما إذا كانت ستينا إيماكيوليت مستأجرة بموجب البرنامج وقت وقوع الحادث.

وفي الوقت نفسه كانت الرؤية في المنطقة ضعيفة قبل الاصطدام هذا الصباح، وفقًا لمكتب الأرصاد الجوية.

وقال المكتب: "مناطق من الضباب ورفع السحب المنخفضة مع زيادة الرياح خلال الصباح، مع بعض فترات الشمس الدافئة، وإن كانت ضبابية إلى حد ما، متوقعة في بعض الأماكن لبعض الوقت".

واضاف: "سحب أكثر كثافة وقليل من المطر يتحرك جنوبًا خلال فترة ما بعد الظهر. أقصى درجة حرارة 14 درجة مئوية."

وقالت منظمة السلام الأخضر في المملكة المتحدة إن السرعة العالية للاصطدام واللقطات التي تم التقاطها بعد الحادث "تثير قلقًا كبيرًا". وقال متحدث باسم المنظمة الخيرية: "في هذه المرحلة، من السابق لأوانه تقييم مدى الضرر البيئي".