اندلع حريق غابات جديد سريع الانتشار في مقاطعة لوس أنجلوس، مما أجبر عشرات الآلاف على إخلاء المنطقة التي تعاني بالفعل من أكثر الحرائق تدميراً في تاريخ المقاطعة الأمريكية.

واشتعلت حرائق هيوز على بُعد 45 ميلاً (72 كيلومترا) شمال غرب مدينة لوس أنجلوس صباح الأربعاء، بالقرب من بحيرة كاستايك في منطقة جبلية تحد العديد من المناطق السكنية والمدارس.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن الرياح القوية ستشكل تحدياً إضافياً لرجال الإطفاء، الذين تمكنوا حتى الآن من السيطرة على 14 في المئة من محيط الحريق.

وتمكنت السلطات من إجلاء أكثر من 31,000 شخص الأربعاء، محذرة من أن الخميس هو "الفترة الأكثر إثارة للقلق".

وامتد الحريق إلى أكثر من 10,000 فدان (4000 هكتار) في عدة ساعات يوم الأربعاء، بسبب الرياح والشجيرات الجافة. ولم يتضرر أي منزل أو شركة.

ويقع الحريق الجديد شمال حريقين هائلين دمرا عدداً من الأحياء هذا الشهر، لكن المسؤولين أعربوا عن ثقتهم في السيطرة عليه.

وأظهرت التقارير المحلية سكان المنطقة بالقرب من حريق هيوز وهم يرشون منازلهم وحدائقهم بالمياه، وآخرين يسارعون بالإخلاء.

Reuters سجين من إدارة الإصلاح والتأهيل في كاليفورنيا، وهو جزء من طاقم إطفاء الحرائق، يعمل أثناء اشتعال حريق هيوز في بحيرة كاستايك، بكاليفورنيا، الولايات المتحدة، 22 يناير/كانون الثاني 2025

وارتفعت ألسنة اللهب البرتقالية على الجبال، بينما أسقطت الطائرات كميات كبيرة من المياه والمواد اللازمة لإخماد الحرائق.

ومددت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إنذار الخطر باللون الأحمر حتى صباح الجمعة لمعظم مقاطعتي لوس أنجلوس وفينتورا مع مرور الرياح عبر المنطقة.

والإنذار باللون الأحمر يعني ارتفاع خطر اندلاع الحرائق بسبب الرياح القوية والجفاف وانخفاض نسبة الرطوبة.

ووفقاً لتقرير استشاري، "ستستمر ظروف الطقس الخطيرة المؤدية إلى الحرائق حتى يوم الجمعة، ويوم الخميس هو الفترة الأكثر إثارة للقلق".

وأضاف التقرير أنه "يمكن لأي حريق يبدأ في الانتشار بسرعة ويخرج عن السيطرة. يجب أن تكون لديك خطة، خاصة إذا كنت في منطقة معرضة لخطر الحرائق بشكل كبير".

وكانت الرياح في المنطقة تهب بسرعة تتراوح بين 20 و30 ميلاً في الساعة (32-48 كم/ساعة)، لكنها قد تشتد، مما قد يؤدي إلى تأجيج الحريق، ويجعل من الصعب على أطقم الطائرات العمل وسط تلك الأجواء.

وقال العلماء إن تغير المناخ جعل الأعشاب والشجيرات التي تغذي حرائق لوس أنجلوس أكثر عرضة للاحتراق.

جدير بالذكر أن التقلبات السريعة بين الظروف الجافة والرطبة في المنطقة، خلفت في السنوات الأخيرة كمية هائلة من النباتات الجافة الجاهزة للاشتعال.

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وقال روبرت لونا، قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، إن نحو 31 ألفاً في المنطقة تلقوا أمر إخلاء إلزامياً، كما تلقى 23 ألفاً آخرين تحذيرات من أنهم قد يضطرون إلى المغادرة. وأضاف أن نحو 500 سجين في سجن محلي يجرى إجلاؤهم.

واستمر الحريق في الانتشار مع غروب الشمس يوم الخميس، لكن رئيس إطفاء مقاطعة لوس أنجلوس أنتوني مارون قال إنه يعتقد أن الطواقم تحرز تقدما.

وقال: "لا يزال الوضع ديناميكياً ولا يزال الحريق صعب الاحتواء، على الرغم من أننا نسيطر عليه".

وأعلنت هيئة الإطفاء في كاليفورنيا احتواء الحريق بنسبة 14 في المئة في وقت مبكر من يوم الخميس.

واحتواء الحريق بنسبة 100 مئة في المئة لا يعني إخماده، بل يعني تطويق النيران بالكامل ومنع امتدادها إلى مناطق أخرى.

وقال المسؤولون إن الحريق كان مختلفاً عن حرائق باليساديس وإيتون، التي قتلت ما لا يقل عن 28 شخصاً ودمرت أكثر من 10 آلاف منزل وشركة في وقت سابق من هذا الشهر.

وأوضح رئيس الشرطة مارون أنهم استفادوا من انخفاض سرعة الرياح، على عكس الرياح التي بلغت سرعتها 70-90 ميلاً في الساعة خلال الحرائق السابقة، فضلاً عن توافر العديد من المروحيات والطائرات القادرة على مكافحة الحريق من الأعلى.

وأضاف: "أعتقد أننا كنا جميعاً متوترين على مدار الأيام الستة عشر الماضية. ولقد تمكنا من حشد الكثير من موارد الحرائق في وقت مبكر لتغيير واقع هذا الحريق".

Getty Images اشتعال النيران شمال غرب مقاطعة لوس أنجلوس وامتدت إلى أكثر من 5000 فدان

وقال إد فليتشر، الذي يعمل في إدارة الإطفاء في كاليفورنيا لبي بي سي، إن المنطقة لم تكن مأهولة بالسكان بشكل كبير، وإن الرياح الحالية تدفع النيران نحو بحيرة كاستايك، التي تعمل كحاجز أمام منطقة كاستايك التي يسكنها نحو 20 ألف نسمة.

وقالت إحدى النساء التي فرت من منزلها لبي سي إنها عالقة على الطريق السريع الرئيسي للنقل في كاليفورنيا والذي يمر عبر الولاية، والذي أغلِق أجزاء منه بسبب الحريق.

ووصفت السيدة الدخان المتصاعد واللهب الأحمر الذي شاهدته قائلة: "لقد بدا المشهد [من بعيد] كالسحابة، لكن عندما اقتربت، بدا الأمر وكأننا نقود نحو الجحيم. لقد كان الأمر مرعباً للغاية".

كما اشتعلت حرائق أخرى يوم الأربعاء في الجنوب بالقرب من سان دييغو وأوشنسايد. وأعلنت السلطات احتواء حريق ليلك بالكامل بعد أن أحرق 85 فداناً.

ومن المتوقع أن تشهد المنطقة هطول الأمطار مع نهاية الأسبوع، ما سيساعد على إخماد الحرائق، مع ظهور مخاوف جديدة من حدوث انهيارات طينية وأرضية وفيضانات.