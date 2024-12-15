مع ارتفاع عدد الوفيات جرّاء حريق في دار للمسنين بالعاصمة عمّان إلى 7 أشخاص يوم السبت، عاد الجدل في الأوساط الأردنية ومنصات التواصل الاجتماعي حول الحادث وأسبابه.

واندلع الحريق يوم الجمعة في الطابق الأول من مركز "جمعية الأسرّة البيضاء دار ضيافة المسنين"، ما أسفر عن إصابة العشرات بجروح تراوحت بين متوسطة وبليغة.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يظهر أحد المسنين وهو يشعل النيران داخل الدار.

كما وُجّهت تهمة "جناية الحريق الناتج عن وفاة إنسان وجنحة التسبب في الإيذاء إلى المسن المتسبب في حريق دار الضيافة للمسنين في عمّان، وذلك بموجب أحكام المادة 327 من قانون العقوبات، والمادة 368 من نفس القانون، والمادة 334 من قانون العقوبات"، حسب ما أفادت به وسائل إعلام أردنية، نقلاً عن مصدر قضائي.

من جانبها، نقلت وسائل الإعلام الأردنية عن مصدر قضائي أن المتهم بإشعال الحريق تم توقيفه لمدة خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيق، فيما تزال التحقيقات مستمرة لجمع باقي الأدلة.

وهذا مقطع الفيديو من دار المسنين المتداول على منصات التواصل:

فيديو يوضح كيف قام الفاعل وهو احد المنتفعين بأشعال النار في دار المسنين #الاردن pic.twitter.com/Hdguw26fha — ZAEEM JO (@zaeem16064429) December 13, 2024

حظي حادث الحريق بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاوتت ردود الأفعال.

فقد عبّر العديد منهم عن حزنهم لوفاة المسنين، بينما وجه آخرون اللوم إلى القائمين على الدار، وطالب آخرون باستقالة وزيرة التنمية الاجتماعية.

دعت الناشطة هيلدا عجيلات على منصة إكس إلى ضرورة الإشراف المستمر على كبار السن في دور الرعاية لضمان سلامتهم، مؤكدةً أن المسؤولية تقع على العاملين في الدار، وليس على النزلاء، على حد وصفها.

#الاسرة_البيضاء



يجب الانتباه إلى أن كبار السن في دور الرعاية قد يمرون بحالات هذيان نتيجة الشعور بالضياع أو التدهور النفسي، إضافة إلى فقدان التركيز والذاكرة في بعض الأحيان.

لذلك، من الضروري أن يكونوا تحت إشراف العاملين بشكل مباشر ومستمر، مع توفير العناية والرعاية اللازمة وعدم… — Hilda Shafiq Ajeilat (@HILDAAJELAT1) December 14, 2024

بينما رأت روان العموش أنه من "المؤلم" أن يتوجه أهالي المصابين والمتوفين إلى دور المسنين للاطمئنان على والديهم، مستنكرة أن يصل "عقوق الوالدين" إلى هذا الحد، على حد وصفها.

مؤلم ومخزي أن نرى أهالي المصابين والمتوفين

يتوافدون على دور المسنين والمستشفيات للاطمئنان على

آبائهم وأمهاتهم الذين تركوهم هناك!

هل يعقل أن يصل بنا عقوق الوالدين إلى هذه الدرجة

الأهل نعمة وبرّهم واجب لا يسقط مهما كانت الظروف#الاردن#دار_المسنين#حريق_دار_المسنين#الاسرة_البيضاء pic.twitter.com/4Plff7Pm4f — روان العموش (@rwnmd27) December 13, 2024

وطالب عبد الله المناجعة عبر حسابه على منصة إكس، باستقالة وزيرة التنمية ومديرة دار المسنين، مشيراً إلى أن الاستقالة "واجب أخلاقي" عقب وقوع الحادثة.

#استقالة وزيرة التنميه ومديرة دار المسنين واجب أخلاقي. — عبدالله المناجعه (@abd1957A) December 14, 2024

في المقابل أكد بدر الحويان عبر حسابه، أنه يسكن بجانب دار المسنين، مشيراً إلى أن بعض ذوي المسنين يتركونهم في آخر عمرهم رغم قدرتهم المادية، و أن "90 في المئة من الذين أرسلوا أهاليهم إلى الدار هم نساء تم الضغط عليهن من أزواجهن"، بحسب رأيه.

اتقو الله في من ربوكم اباءكم وامهاتكم في آخر العمر ترموهم بدار المسنين .

دار المسنين بجنب بيتي واشوفهم واعرف اغلبهم والغريب بالأمر ذويهم من الناس المبسوطة مادياً ولكن 90% منهم نسوان ابناءهم هن من وصلهن لدار المسنين لأنها راكبه جوزها فتجبره ع رمي اهاليهم#دار_المسنين#الاردن pic.twitter.com/0wFl70nIR9 — بدر الحويان 10 🇯🇴🇯🇴 (@baderalhwayan10) December 13, 2024

فيما أشار حساب "دكتورة فرح" إلى أن الحادثة ليست مجرد "كارثة إنسانية"، بل هي دعوة للتأمل، فهؤلاء الضحايا كان من المفترض أن يكونوا بين عائلاتهم، لا في دار الرعاية.

حادثة الأمس ليست مجرد كارثة إنسانية؛ إنها دعوة للتأمل وإعادة النظر ، هؤلاء الضحايا لم يكن مكانهم الطبيعي في دار الرعاية، بل بين أبنائهم وأحفادهم، محاطين بالحب والرعاية.#لا_حول_ولا_قوة_إلا_بالله #دار_المسنين — dr farah khl (@Farahkhlt) December 14, 2024

وحمّلت الناشطة إيمان النعيرات المسؤولية على القائمين على الدار، مشددةً على ضرورة التأكد من وجود المسنين في غرفهم قبل النوم.

الخطا ليس بخطا مسن بل خطا القائمين على الدار يحب ان لا ينام اي موظف دون التاكد من وجود المسنين بغرفهم — Iman Al nerat. (@ImanNerat) December 14, 2024

وقال عوض شرار إنه "إذا كانوا أغلى الناس على قلوبهم، لما تركوهم في دار المسنين"، مشيراً إلى أن هذا أمر طبيعي في بعض الدول بسبب تغير نظام الأسرة، لكن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين.

لو كانوا أغلى الناس على قلوبهم، ولا أظن أنك تعنين ذلك، لما تركوهم في دار المسنين. و دور المسنين موجودة في كل العالم وعند الأجانب أمر عادي و منطقي لأن نظام الأسرة عندهم قد تلاشا. على كل حال: كل إنسان و ظروفه. لكن ربنا يقول و بالوالدين إحسانا. — Awad Sharar. (@A_ShararAuthor) December 14, 2024

من جانبها، كانت قد أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن فتح تحقيق لتحديد المسؤولين عن التقصير داخل "دار الضيافة" التابعة لجمعية الأسرّة البيضاء الخاصة.

وأوضحت الوزارة أن الحالات التي تماثلت للشفاء وغادرت المستشفى تم نقلها إلى مركز وادي الشتا لرعاية المسنين، وبيت الرعاية الإنسانية، ودار الزهراء، حيث تم توفير كافة الخدمات اللازمة لهم.

كما أعلنت الوزارة في وقت سابق عن مغادرة 23 شخصاً من المصابين في حادث الحريق المستشفى، بعد تلقيهم العلاج اللازم والتأكد من سلامتهم بناء على تقييم الكوادر الطبية في مستشفى البشير.